Movimiento en masa afectó a 15 familias en el barrio Las Estancias de Medellín

Aunque en Medellín han disminuido notoriamente las lluvias, el agua que cayó sobre la ciudad en días pasados sigue generando emergencias como en el barrio Las Estancias en donde un movimiento en masa afecto a 15 familias.

Las autoridades locales indicaron que la visita de los expertos permitió identificar algunos riesgos y por ello se recomendó la evacuación temporal de 18 viviendas. Además, tras labores intensas en el lugar se pudo habilitar el paso vehicular, luego de limpiar el material acumulado.

El director del DAGRD, Carlos Quintero, explicó que en el barrio Las Estancias se están haciendo labores de sensibilización a la comunidad y así promover algunas medidas preventivas ante posibles riesgos futuros.

"Está la Secretaría de Gestión y Control Territorial, revisando todas las construcciones aledañas, y por parte del DAGRD haciendo toda la evaluación de los riesgos presentes para poder evitar futuras tragedias", mencionó el funcionario.



Por ahora, la Alcaldía de Medellín mantiene activas las alternativas de alojamiento temporal, acompañamiento de traslado y bodegaje de enseres para las 42 personas y 40 animales afectados.

Finalmente, destacan que en la zona afectada por el movimiento en masa se han entregado ayudas como kits de dormida, paquetes alimenticios y kits de cocina, higiene y aseo para el hogar.