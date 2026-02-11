Formulan cargos a médico de la red de salud de Medellín por presunto acoso sexual a compañeras

La Personería de Medellín formuló cargos contra médico de la red pública de salud de la ciudad por presunto acoso sexual y laboral a una de sus colegas y estudiante.

Según la entidad, el ahora investigado habría tenido acercamientos con la intención de besarla, abrazarla de forma intempestiva.

Como gravísima a título de dolo fue calificada por parte del Ministerio Público en primera instancia el proceder de Luis Fernando Herrera Pinto, un médico que ahora está bajo la lupa de la Personería de Medellín por un supuesto caso de acoso sexual y laboral contra una de sus colegas.

Según la Personería, los hechos ocurrieron cuando Pinto prestaba sus servicios a la ESE Metrosalud, la red pública de la ciudad, y habría tenido conductas de hostigamiento y asedio, abordajes de connotación sexual hacia la víctima que se desempeñaba como médica interna y recibía clases por parte de él.



Según detalló Yenny Serna, personera delegada, entre las posibles acciones se encuentran preguntas del médico a la mujer sobre su vida íntima, indagando si tenía pareja, realizando acercamientos con la intención de besarla, abrazarla de forma intempestiva por la espalda, así como también realizar comentarios sobre su apariencia física.

“Se formuló un cargo único, ya que con su actuar el funcionario pudo haber incurrido en una falta disciplinaria al despregar conductas constitutivas del tipo penal de acoso sexual”, dijo.

Serna también informó que el proceso disciplinario será remitido al área de Decisión Disciplinaria, con el fin de que se surta todo el trámite de juzgamiento respetando el debido proceso de las partes implicadas y finalmente determinar si hubo o no por parte del investigado algún de tipo de conducta ilegal.