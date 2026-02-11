En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aida Quilcué
Emergencias por lluvias en Córdoba
Selección Colombia femenina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Formulan cargos a médico de la red de salud de Medellín por presunto acoso sexual a compañeras

Formulan cargos a médico de la red de salud de Medellín por presunto acoso sexual a compañeras

Según la entidad, el ahora investigado habría tenido acercamientos con la intención de besarla, abrazarla de forma intempestiva.

Publicidad

Publicidad

Publicidad