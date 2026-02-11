“Cepeda es una hiena”: Abelardo de la Espriella a pregunta en Mañanas Blu

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió en Mañanas Blu, con Néstor Morales, a los señalamientos sobre una supuesta relación política con la fiscal general y su esposo, y lanzó fuertes críticas contra el senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

Durante la entrevista, De La Espriella negó de manera enfática cualquier vínculo con la fiscal general o con su esposo, Germán Marroquín.

“Yo no conozco a la señora fiscal y no tengo idea quién es su esposo. En mi vida lo he visto. Si me lo ponen enfrente, no sé quién es”, afirmó.

También aseguró que no tiene ninguna relación con la empresa Urrá ni con miembros de su junta directiva.



Según sostuvo, los señalamientos en su contra hacen parte de una “estratagema” del presidente Petro para confrontarlo directamente y evitar que Iván Cepeda lo haga en un debate público. “Petro se posiciona como el jefe de debate de Cepeda y no dejan que le salga el 'Tigre'”, dijo.



“Cepeda es una hiena”

En medio de la conversación, el abogado se refirió a las comparaciones con animales que hacen en redes para referirse a distintos actores políticos. Explicó que la figura del “tigre” surgió, según él, del “fervor popular” en redes sociales cuando anunció su candidatura.

“Cepeda es una hiena”, afirmó De La Espriella durante la entrevista ante la pregunta de Néstor Morales sobre en qué momento la actualidad del país se convirtió en un zoológico. También mencionó que otros candidatos han adoptado símbolos como el jaguar, el león o la leona.

De La Espriella reiteró su invitación a Iván Cepeda para realizar un debate público. “Píntala como quieras, escoge el lugar, escoge los temas, y tú y yo, que somos los punteros en las encuestas, tenemos la obligación de darle la cara al país”, manifestó.

Publicidad

Por otro lado, frente a una publicación del presidente Petro en redes sociales, en la que aparece una fotografía suya en la cárcel acompañada de un mensaje relacionado con declaraciones de De la Espriella, el abogado sostuvo que en un eventual gobierno suyo se garantizaría justicia.

“Yo quiero ver preso al que haya delinquido, sobre todo al que haya afectado los altos intereses de la república”, señaló.

Agregó que, si llega a la Presidencia, promoverá una auditoría internacional sobre las entidades del Gobierno. Según explicó, el objetivo sería “mostrarle al país cómo fue que se robaron Colombia, dónde se lo robaron, cuánto se lo robaron y quiénes se lo robaron”.

Publicidad

Indicó que los resultados de esa eventual auditoría serían remitidos a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que adopten las decisiones correspondientes.