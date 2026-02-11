Este auto que se vende en Colombia recibió premio al SUV y Truck del Año 2026 por la FIPA

El Nissan Kicks, modelo que se actualizó a finales de 2024 para Colombia, fue elegido como SUV y Truck del Año FIPA 2026 tras la votación de 86 periodistas especializados del continente americano.

El reconocimiento, que corresponde a la edición número 18 del premio otorgado por la Federación Interamericana de Periodistas del Automóvil (FIPA), se definió en una única ronda de votación en la que participaron representantes de 21 países, desde Estados Unidos hasta Chile y el Caribe.

La elección se realizó con base en la expectativa profesional del modelo para el ciclo 2026, su propuesta técnica y su posicionamiento dentro del mercado regional, en un año marcado por alta dispersión de preferencias entre marcas y segmentos.

Nissan Kicks Foto: Nissan

¿Qué trae el Nissan Kicks?

En Colombia, el Kicks se comercializa con un motor aspirado de 2.0 litros que entrega 142 caballos de potencia y 190 Nm de torque, asociado a una transmisión X-Tronic CVT de última generación.



El modelo forma parte de uno de los segmentos más competidos del mercado, donde enfrenta a modelos populares como la Toyota Corolla Cross, Renault Duster, Volkswagen T-Cross, Jeep Renegade, entre otros.

En materia de seguridad, el SUV integra sistemas bajo el concepto Nissan Intelligent Mobility. Dependiendo de la versión, incluye frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, advertencia e intervención de abandono de carril, monitor de visión periférica y control crucero inteligente.

Nissan Kicks Foto: Nissan

El equipamiento tecnológico contempla pantalla central de hasta 12,3 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de modos de manejo Normal, Eco y Sport. Algunas versiones incorporan sistema de audio BOSE.

Publicidad

“Este reconocimiento por parte de la FIPA valida el trabajo que hemos venido desarrollando con Nissan Kicks para ofrecer un SUV que responde a las expectativas reales de los consumidores de la región, combinando seguridad, tecnología y diseño en un segmento altamente competitivo”, señaló Carlos Vargas, gerente de Mercadeo de Nissan Colombia.

Los premios FIPA son considerados los únicos de alcance continental definidos exclusivamente por criterio periodístico independiente. Cada integrante emite su voto de manera individual, sin intervención comercial o institucional.