Este carro ganó el premio al Auto Híbrido del Año 2026, según periodistas expertos

Año tras año, los fabricantes sorprenden a la industria automotriz presentando carros que prometen romper el mercado, ya sea alemán, estadounidense, japonés o chino, la oferta hoy en día es variada y centrada en la electrificación.

Pues bien, ahora el Deepal S05 fue reconocido como el Auto Híbrido y de Rango Extendido del Año FIPA 2026, un galardón otorgado por la Federación Interamericana de Periodistas del Automóvil (FIPA), organización que reúne a especialistas del sector automotor en más de 20 países del continente.

El reconocimiento se entregó tras un proceso de votación directa realizado por periodistas especializados, quienes evaluaron el desempeño esperado del vehículo para el ciclo 2026, su propuesta tecnológica y su impacto potencial en el mercado regional.

Deepal S05 Foto: Changan

¿Por qué FIPA eligió al Deepal S05 como el mejor de 2026?

Uno de los factores clave detrás del premio fue la tecnología de rango extendido, una solución que ha ganado protagonismo en la industria automotriz por combinar conducción eléctrica con mayor autonomía total.



En respuesta a esta evolución, FIPA decidió incluir oficialmente los vehículos eléctricos de rango extendido dentro de la categoría híbrida, reconociendo su papel como alternativa viable para mercados con desafíos de infraestructura de carga.

En este contexto, el Deepal S05 E-REV se destacó frente a otros competidores por ofrecer una experiencia que prioriza el uso eléctrico sin sacrificar autonomía, un punto especialmente valorado por los expertos que participaron en la votación.

Deepal S05 también tiene una variante eléctrica Foto: Changan

¿Qué números ofrece el Deepal S05?

El modelo premiado ofrece una autonomía total de hasta 1.100 kilómetros, combinando el funcionamiento del motor eléctrico con el sistema de extensión de rango.

En modo completamente eléctrico, el vehículo puede recorrer hasta 180 kilómetros, una cifra que lo sitúa por encima del promedio en su segmento.

En términos de desempeño, el Deepal S05 cuenta con un motor eléctrico de 234 caballos de potencia y 320 Nm de torque, configurado con tracción trasera (RWD), una característica poco común en este tipo de vehículos y que aporta mayor control y dinamismo en la conducción.

La batería, suministrada por CATL, tiene una capacidad de 56,12 kWh y utiliza tecnología de iones de litio ferro fosfato, reconocida por su durabilidad y seguridad.

Además, permite una recarga del 30 % al 100 % en aproximadamente 60 minutos, un aspecto clave para el uso cotidiano.

Deepal reconoció que, para Colombia, este reconocimiento tiene una relevancia particular. La tecnología de rango extendido se ha consolidado como una de las más atractivas para los conductores, al reducir la dependencia de estaciones de carga sin renunciar a los beneficios de la conducción eléctrica.

Los premios FIPA se caracterizan por un modelo de votación en una sola ronda, en el que cada periodista emite su voto de forma independiente, sin influencia comercial, política o institucional. Este enfoque ha convertido al galardón en uno de los pocos reconocimientos de alcance continental con un criterio estrictamente periodístico.