En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Este carro ganó el premio al Auto Híbrido del Año 2026, según periodistas expertos

Este carro ganó el premio al Auto Híbrido del Año 2026, según periodistas expertos

El modelo premiado ofrece una autonomía total de hasta 1.100 kilómetros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad