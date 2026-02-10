Procuraduría pone la lupa en contrato de asesoría jurídica con la misma empresa en Segovia

La Procuraduría General tiene bajo la lupa la contratación para asesoría jurídica en el municipio de Segovia. Desde 2021, la administración municipal vendría adquiriendo el servicio con una misma firma con la cual ya han suscrito millonarios contratos que superan los 17.000 millones de pesos.

Pese al cambio de administraciones, para el Ministerio Público ha levantado sospechas el manejo que, en los últimos años, en el municipio de Segovia se ha dado a la contratación en materia de asesoría jurídica externa.

Y es que, según la Procuraduría General, desde el año 2021 la alcaldía ha suscrito con la misma firma al menos 17 contratos que acumulan un valor cercano a los 17.750 millones de pesos durante distintos periodos fiscales.

Por eso, el ente de control inició una indagación previa para establecer posibles irregularidades, pues solo el año anterior hubo seis contratos, incluso con adiciones, por casi 7.000 millones de pesos. Entre los objetos también se encuentran la gestión de obligaciones tributarias y el desarrollo de procesos de cobro coactivo.



Para determinar la existencia de eventuales faltas disciplinarias, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Puerto Berrío ordenó la práctica de pruebas con el fin de determinar a los posibles responsables y verificar la legalidad de las acciones llevadas a cabo.

Este tipo de vínculos prolongados se convierten en señales de alerta para los entes de control en la medida que podría estarse desnaturalizando la contratación, es decir, usando contratos temporales para cubrir funciones permanentes.

Por otra parte, tal continuidad podría indicar falta de pluralidad y competencia, especialmente si los contratos se renuevan sin procesos abiertos o con estudios previos “hechos a la medida”.