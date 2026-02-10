En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Procuraduría pone la lupa en contrato de asesoría jurídica con la misma empresa en Segovia

Procuraduría pone la lupa en contrato de asesoría jurídica con la misma empresa en Segovia

Desde 2021 la administración municipal vendría adquiriendo el servicio con una misma firma con la cual ya han suscrito millonarios contratos que superan los 17 mil millones de pesos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad