Incautaron explosivos y capturaron hombres del Clan del Golfo entre Segovia y El Bagre

Un presunto integrante del Clan del Golfo fue capturado y otro más se sometió voluntariamente a la justicia durante operativos adelantados por el Ejército Nacional en límites entre los municipios de El Bagre y Segovia, en el nordeste del departamento de Antioquia. En las acciones también fue ubicado un depósito ilegal con material explosivo.

Según informó el Ejército, las operaciones fueron desarrolladas por tropas del Batallón de Selva N.° 57, adscritas a la Décima Primera Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, como parte de una ofensiva contra las subestructuras Uldar Cardona Rueda y Manuel Alexánder Ariza del Clan del Golfo.

El capturado fue identificado con los alias de ‘Starlink’ o ‘Panda’ y sería integrante de la Subestructura Uldar Cardona Rueda. De acuerdo con la institución, esta persona era requerida por orden judicial por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante el desarrollo de los operativos, los uniformados localizaron un depósito ilegal que contenía ocho detonadores eléctricos, diez barras de explosivo indugel, un kilo de ANFO, cuatro proveedores calibre 5.56 milímetros y un chaleco multipropósito. En el lugar se produjo además el sometimiento a la justicia de un presunto integrante de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza.



El Ejército Nacional señaló que, con este resultado, se afectan capacidades consideradas críticas de estas estructuras criminales y se reduce el riesgo de acciones violentas contra la población civil, la Fuerza Pública y activos estratégicos en la región.

La institución indicó que continuará desarrollando operaciones sostenidas para debilitar a los grupos armados organizados que delinquen en Antioquia y fortalecer las condiciones de seguridad en el departamento.