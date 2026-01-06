Investigan relación entre tres cuerpos hallados en tres municipios del Nordeste

La circulación de una foto donde aparecen cuatro personas fallecidas y a la par el hallazgo de tres cuerpos en el Nordeste de Antioquia tiene en alerta las autoridades, que intentan establecer la relación entre estas muertes violentas.

Según confirmó a Blu Radio el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, los tres cuerpos fueron encontrados en zonas rurales, exactamente en la vereda Montebello de Amalfi, la vereda San Antonio del corregimiento Santa Isabel de Remedios y la vereda Palestina de Yalí.

“Estamos verificando la identidad de los cuerpos. Primero que todo, descartar que es una masacre, porque en ninguna parte se han encontrado dos, tres o cuatro cuerpos. Ayer apareció una foto con cuatro hombres y estamos ya mirando la relación de los cuerpos que se han encontrado hoy. Tenemos tres cuerpos en diferentes lugares, diferentes municipios, faltaría uno de los de la foto, que aparecieron en la fotografía”, detalló.

Si bien se descartó que las víctimas sean familiares, sí se logró constatar que, por lo menos, dos de ellos eran conocidos en Amalfi. Frente a los móviles de estos homicidios, Muñoz indicó que tendría que ver con disputas por el microtráfico.



“Al parecer, esto tiene que ver con temas de de pugnas por microtráfico. Parece que son dinámicas del control territorial que hace el Clan del Golfo, porque son actores delincuenciales o actores individuales. Entonces, todo eso lo estamos ya verificando, serviría a la investigación”, detalló el comandante.

Por lo pronto, las autoridades avanzan en la recopilación de información que permita la identificación y captura de los responsables de los hechos violentos, que de momento no tendrían relación entre sí.

