En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Investigan relación entre tres cuerpos hallados en tres municipios del Nordeste

Investigan relación entre tres cuerpos hallados en tres municipios del Nordeste

Se encontraron en Amalfi, Remedios y Yalí, tras una foto que circuló mostrando cuatro personas fallecidas. Al parecer fue por disputas entre el Clan del Golfo y bandas locales por el microtráfico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad