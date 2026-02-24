Fuerte denuncia contra minsalud: Recap - programa completo del 24 de febrero de 2026

Recap Blu presenta un resumen de los hechos que marcaron la agenda informativa del martes, 24 de enero de 2026, con claves de actualidad, política y cultura:



Katherine Miranda habló sobre la denuncia según la cual algunos familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habrían recibido más de 3.000 millones de pesos en contratos durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

habló sobre la denuncia según la cual algunos familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habrían recibido más de 3.000 millones de pesos en contratos durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El presidente de Fedegán , José Félix Lafaurie, dio detalles sobre por qué su renuncia al Centro Democrático.

dio detalles sobre por qué su renuncia al Centro Democrático. Andrés Felipe Peláez, abogado de Diana Ospina, mencionó las más recientes novedades, luego de confirmarse que la mujer apareció con vida tras un presunto “paseo millonario” en Bogotá.