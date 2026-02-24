En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
José Félix Lafaurie
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / “Dijo que en 24 horas acababa la guerra”: cuatro años después, Ucrania sigue en guerra

“Dijo que en 24 horas acababa la guerra”: cuatro años después, Ucrania sigue en guerra

María Teresa Aya, analista internacional, habla de la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual ya cumple cuatro años.

Publicidad

Publicidad

Publicidad