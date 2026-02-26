Kei Linch presenta su nueva etapa de sanación, identidad y madurez artística en música

Desde las calles de Madrid, Cundinamarca, los sueños de Karla Lucía Cajamarca han estado presentes de una niña que, a lo largo de su vida, se ha tenido que superar así misma para dejar los miedos atrás y empoderarse para acercarse a todos esos sueños que parecían imposibles.

A sus 25 años, Kei Linch, como es conocida Karla en la música, ha escrito varias páginas en su vida, desde unas etapas muy alegres hasta unas muy dolorosas que la marcaron para siempre, pero en procesos de sanación entendió que su pasión: cantar, era la mejor aliada para llegar a su mayor “etapa de madurez” y conectar con su gente desde la autenticidad.

Además, con el lanzamiento de su nuevo EP, “La nena tiene una estrella”, la artista marca un antes y un después en su carrera, apostándole a la honestidad emocional, la introspección y la reconciliación con su niña interior. Más que una producción musical, este trabajo representa un proceso de aceptación y sanación. Así lo confirma la propia artista al describirlo como su proyecto “más puro y personal” hasta la fecha.

Kei Linch // Foto: suministrada

“Siento que es el EP más puro y personal que he hecho hasta el día de hoy… es más en lo fiel que le fui a mis deseos, a mis gustos, a mí. En una de las canciones digo que la depresión me conoció con 9 años, y realmente es así… viví toda mi vida como en piloto automático hasta este momento”, afirmó Kei Linch en Blu Radio.



Tras el lanzamiento de su anterior EP, Amor y Plata, Kei Linch comenzó a experimentar una transformación interna. Aunque siempre ha estado arraigada a los principios del hip hop, reconoce que en una etapa anterior su energía estaba marcada por la rebeldía y la necesidad de demostrar que podía llegar lejos a su manera.

“Me di cuenta de que vivía mi vida olvidándola… mi cabeza estaba en mil cosas, nunca disfrutando el presente (…) Para crecer se necesita eso: escucharse a uno mismo y enfrentarse y empezar a solucionar cosas. Cuando empecé a hacer música me puse una meta y dije que a mis 25 años tenía que estar viviendo muy chimba de mi música… y hace dos días cumplí 25. Ya me di cuenta de que los 25 duran todo el año. Entonces es el momento de empezar a lograr lo que quería a los 25”, añadió.

Uno de los elementos visuales más destacados del proyecto es el uso del color azul, presente en la estética de los videos y en la narrativa conceptual del EP. Más allá de lo visual, la intención era lograr una conexión directa y honesta. De la mano de un propósito más real y con trabajo también de lado de SOG, uno de los productores más conocidos del género urbano.

“Sentarme con él en el estudio es un reto… lo entiendo como uno de los productores más importantes de Colombia en este momento. “Cada vez que uno va asomándose un poquito más a lo comercial, es necesario no olvidar de dónde viene y cuáles son sus gustos más puros”, añadió.