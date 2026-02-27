En vivo
Judicial  / Se entregó presunto responsable de muerte de exparticipante de La Voz Kids: esto dijo

Se entregó presunto responsable de muerte de exparticipante de La Voz Kids: esto dijo

Nicole Vargas, exparticipante de La Voz Kids, y su compañero de trabajo fueron arrollados por el conductor de un vehículo que siguió su trayectoria sin verificar lo sucedido.

