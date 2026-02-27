Se entregó presunto responsable de muerte de exparticipante de La Voz Kids: esto dijo

Después de cinco días de ocurrido el accidente de tránsito en la vía Armenia-Pereira en la Autopista del Café, que dejó como resultado las muertes de Nicole Vargas (19 años), exparticapante de La Vos Kids, y su compañero William Paipa (46 años), este 26 de febrero el conductor se entregó a la Fiscalía General de la Nación.

Detalles de la captura y el accidente

Este hombre llegó hasta la Fiscalía acompañado de su abogado, Juan Henao, quien dio detalles de lo sucedido y del accidente que, lamentablemente, le quitó la vida a estas dos personas, entre esas la joven Nicole Vargas, el pasado 21 de febrero.

"Él se encontraba conduciendo su vehículo, cuando de repente en su panorámico observó como que se había roto. Él pensó que en ese momento le habían tirado algo, pues la vía es demasiado oscura y creyó que, como hay una modalidad de hurto donde le lanzan algo a los carros y pues las personas son obligadas a parar. Él lo que hace es que se orilla revisa sí hay algo atrás, no ve; es un hombre de una edad avanzada, y continúa su marcha", dijo el abogado sobre este hecho.

Aseguró que este hombre no tiene redes sociales, pues es un hombre de tercera edad y, una vez se enteró de la noticia, buscó asesoría jurídica para poder acudir ante las autoridades para "ponerse al frente" de la situación, manteniendo el respeto pos las víctimas; asimismo, confirmó que la persona entregó el presunto vehículo involucrado en la tragedia.



Recompensa y llamado a la justicia

Antes de la entrega, en redes sociales el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galviz, había ofrecido una recompensa por información que permitiera la captura del responsable de la muerte de ambas víctimas. "Anuncio una recompensa: hasta 10 millones de pesos, para quien entregue información que nos permita dar con el paradero de este irrespesponsable".

Entre tanto, las familias de las víctimas realizaron esta noche una velatón en Circasia, Quindío, para exigir justicia.