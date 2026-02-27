Nuevos detalles sobre mujer capturada en evento de Paloma Valencia: "Llevaba tusi"

En Honda, Tolima, mientras la precandidata presidencial Paloma Valencia adelantaba un acto de campaña al lado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Policía Nacional capturó una mujer en el punto que se encontraba armada. Según lo conocido, se encontraba de vacaciones y su presencia en el acto obedecía de acuerdo con la institución a una actuación estrictamente personal y ajena a cualquier misión oficial.

El evento comenzó casi sobre las 11:00 de la mañana. En la tarima estaban el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la senadora Paloma Valencia y otros dirigentes de la colectividad. La seguridad, según le contó a Blu radio, Holman Guevara, director del partido en el Tolima, superaba los 60 hombres entre Policía, GOES, esquema privado y uniformados de cuadrante.

"Había una seguridad muy importante, yo creo que la seguridad cumplió con su función. Una señora se acerca con el celular, tratando de dar a entender que estaba grabando el evento y empezó a aproximarse. El de seguridad identifica que no está grabando, entonces dan la orden de intervenirla", contó, pero lo que llamó la atención es que no estaba grabando y esto alertó al esquema de seguridad de la precandidata.

Mujer capturada con arma de fuego durante evento de campaña de Paloma Valencia. Suministrada.

Una vez capturada, la Policía encontró que estaba mujer cargaba con una pistola pequeña sin permiso para portarla, que, según Guevera, podría ser una calibre 25 o 22, con cinco cartuchos y, además, tenía en su posesión Tusi.



"Era una pistola muy fácil de esconder", relató. La captura fue inmediata y silenciosa. Ni el expresidente ni los demás dirigentes en tarima se percataron de lo ocurrido. La caravana continuó sin novedad y solo más tarde, ya en Mariquita (Tolima), se les informó del episodio.

La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. También deberá responder por la droga incautada. Actualmente está a la espera de la audiencia de legalización de captura, donde se definirá su situación jurídica.

"Nos preguntamos qué hacía una señora dragoneante del INPEC, de vacaciones, con un arma de fuego, con cinco cartuchos y con Tusi en sus pertenencias, aproximándose al presidente Álvaro Uribe y a la candidata Paloma (..) El esquema fue muy rápido, muy eficiente, muy eficaz y logró controlar la situación", aseveró.

Sin embargo, el episodio causó preocupación sobre las intenciones que podía tener esta mujer y reforzó el debate sobre la seguridad en actos políticos en plena campaña electoral.