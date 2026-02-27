En vivo
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Nuevos detalles sobre mujer capturada en evento de Paloma Valencia: "Llevaba tusi"

Nuevos detalles sobre mujer capturada en evento de Paloma Valencia: "Llevaba tusi"

La mujer fue identificada como miembro del Inpec y fue capturada en el sitio. Del Centro Democrático pidieron a las autoridades aclarar la situación.

