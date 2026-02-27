A Bogotá regresa un concierto dedicado a Dios a través de la música muy famoso

En 2025, más de 40.000 personas llegaron al estadio Nemesio Camacho El Campín para disfrutar de un evento dedicado a Dios en estilo concierto, que, como cualquier evento, cuenta con toda una parrilla de artistas y show, el cual tendrá repetición en este 2026.

Conectando Corazones es la respuesta a la profunda necesidad de sanidad interior que vive nuestra sociedad, pensando en la bendición de toda la familia, por ello la edad mínima de ingreso es desde los 6 años. Este movimiento ha sido diseñado para que cada asistente logre una conexión real con Dios, en un mismo espíritu, donde miles de personas se unirán para declarar bendición sobre sus familias, demostrando que la fe es la fuerza que une a Colombia y restaura todas las heridas del alma.

Esta edición se llevará a cabo el 17 y 18 de abril en Medellín y Bogotá, en donde miles de asistentes podrán tener su espacio privado.

Estos son los artistas