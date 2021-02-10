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Armenia

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Corte reconoce la discriminación por peso y ordena al transporte público tomar medidas para evitarla

Mujer cae de carro en celebración por Colombia
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Colombiana celebró el triunfo sobre Ghana en topless, pero terminó mal

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Dos ciudades que podrían albergar el duelo Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional

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Gracias a cámara de seguridad, delicuentes no pudieron robar costoso equipo óptico en Armenia

Exparticipante de La Voz Kids falleció atropellada por conductor irresponsable en Autopista del Café
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Se entregó presunto responsable de muerte de exparticipante de La Voz Kids: esto dijo

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Dos hombres van a la cárcel por agresión
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Envían a la cárcel a hombres que agredieron dos mujeres en Armenia; ninguno aceptó cargos

Andrés Felipe Roa Porras
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Joven fue asesinado con arma de fuego frente a templo católico en Armenia; tenía antecedentes

Un dueño de un perro acaricando a su mascota
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Dos mascotas muertas y varias desaparecidas en Armenia por detonaciones provocadas por pólvora

Turistas estadounidenses fueron atacados en Armenia por robarles el celular: quedó en video
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