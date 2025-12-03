Hombre atacó con machete a un perro en Armenia: lo capturaron para procesarlo por la Ley Ángel

En la manzana 3 del barrio Las Colinas, en el suroccidente de Armenia, según las autoridades, un hombre identificado como Duval Stevem Colorado Cabrera, de 20 años, oriundo de Buenaventura, estaba consumiendo una sustancia conocida como “esacol”. En estado de alteración, le pegó a uno de los perros de la cuadra con una guadua seca y luego lo cortó con un machete. El ataque produjo heridas en el hocico y en una pata del perro de raza criolla. El secretario de Gobierno, Carlos Ramírez Hincapié, confirmó la atención del animal herido:

“En la ciudad de Armenia, donde no agreden a una persona sino a un peludito con un arma blanca, le propinan varias heridas y, ante la queja de la ciudadanía, de inmediato el grupo de reacción de la alcaldía fue y atendió al peludito”. Ante la gravedad de las lesiones, el equipo de atención de la Secretaría de Gobierno atendió al perro herido en el lugar del ataque.

Sobre la captura del agresor, el capitán Luis Fernando Grisales, comandante de la Estación de Policía Armenia, indicó: “El ciudadano es capturado por el delito de la Ley del Ángel y es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.

El hombre capturado será procesado bajo las normas de la Ley Ángel, que protege jurídicamente a los animales y aumenta las sanciones económicas y las medidas restrictivas de la libertad contra las personas responsables de este tipo de agresiones. El proceso está en desarrollo.