Atacan a dragoneante del Inpec en Armenia: dispararon contra su vehículo

Este es el tercer atentado contra guardianes del Inpec en menos de 48 horas y que deja dos dragoneantes muertos, uno en Bogotá y otro en Palmira, Valle del Cauca.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

En la tarde de este sábado, 4 de octubre, un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue víctima de un ataque armado a la salida de la cárcel San Bernardo, en Armenia, Quindío.

De acuerdo con las primeras versiones, el funcionario se desplazaba en su vehículo particular cuando desconocidos abrieron fuego contra él. El automotor recibió al menos cuatro impactos de bala. Aunque el dragoneante resultó herido, las lesiones fueron causadas por esquirlas de vidrio y se reportan como leves. Fue trasladado a un centro asistencial donde permanece fuera de peligro.

La dirección del centro penitenciario pidió apoyo inmediato a la Policía Nacional y a la Secretaría de Gobierno de Armenia, lo que llevó al refuerzo de la seguridad en las cárceles de Armenia y Calarcá.

Este hecho eleva la preocupación por la seguridad de los funcionarios penitenciarios, pues se trata del tercer atentado contra guardianes del Inpec en menos de 48 horas, ataques que han dejado dos dragoneantes muertos: uno en Bogotá y otro en Palmira, Valle del Cauca.

