Beéle y Ozuna se unen en ritmos playeros en álbum colaborativo: "Algo fresco"

El "rey" del afrobeat colombiano, Beéle, y uno de los mayores exponentes del reguetón en Puerto Rico como lo es Ozuna, se unen en un álbum colaborativo donde la base son los sonidos frescos y playeros, luego del adelanto que habían mostrado de "Enemigos" tanto en Spotify, como en el concierto en el Movistar Arena de Bogotá.

El proyecto salió a la luz en la madrugada de este 5 de diciembre, en total son 14 canciones las que hacen parte de esta propuesta de estos dos sonidos y mundos musicales. Un viaje experimental que fusiona sonoridades urbanas, ritmos tropicales, melodías pop y atmósferas innovadoras que envuelven al oyente desde la primera hasta la última pista.

Sumándose al gran 2025 que tuvo Beéle, quien escaló en reproducciones hasta volverse en el tercer colombiano más escuchado este 2025 en Spotify, por poner un ejemplo, además de ocho Movistar Arena con boletas agotadas en cada una de las fechas.

Beéle y Ozuna // Foto: AFP

Estas son las 14 canciones de Stendhal, el álbum de Beéle y Ozuna

Ale Pikito El Volcán Enemigos One and Only Templo Liberal Playa Marina Innombrable Se Ve Te Culié Cookie Explícito 1Antes de Irme

El sentido detrás de Stendhal

El nuevo proyecto colaborativo de Ozuna y Beéle, Stendhal, toma forma a partir de una visión compartida: unificar generaciones del género urbano bajo una propuesta artística que prioriza la experimentación emocional y la evolución musical.

Para dar vida a ese universo sonoro, ambos artistas trabajaron junto a un equipo de productores reconocidos en la escena: Flambo, Ovy on the Drums, Daramola, Hake, Legazzy, Yazid, Dynell, Golden y Rios. Cada uno dejó su sello característico, permitiendo que el álbum respire diversidad, texturas frescas y una identidad que va más allá de los ritmos convencionales.

"Queríamos contar una historia que llegue al corazón, y trabajar con Beéle y Ovy hizo que todo fluyera de una manera natural, algo fresco", afirmaron en un comunicado.