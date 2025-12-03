En vivo
No fue Beéle, este fue el colombiano más escuchado en el país este 2025

La sorpresa del Spotify Wrapped 2025 fue que Beéle no fue el más escuchado en el país en este 2025, pese que su álbum Borondo sí lo fue al igual que "La Plena" como la canción número 1.

Beéle, Feid y Blessd.jpg
Los artistas más escuchados de Colombia: Blessd, Feid y Beéle //
Fotos: AFP y Spotify
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

