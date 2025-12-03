No fue Beéle, este fue el colombiano más escuchado en el país este 2025

Al fin salió el esperado Spotify Wrapped, el cual resúme a los artistas más escuchados y sus canciones en todo el mundo. Pero aún más especial para los fans en donde determinan qué tan seguidores son o no de los cantantes, bandas o agrupaciones que dicen seguir a lo largo del año.

Este 2025 el fenómeno lo tuvo Beéle, no solo por su álbum Borondo, sino con ocho fechas agotadas en el Movistar Arena teniendo un récord histórico en la capital del país. Pero, además que, según el Wrapped, su álbum fue el más escuchado en todo el país y su canción "La Plena", al lado de Ovy On The Drums y Westcol, el sencillo más repetido de la plataforma.

Sin embargo, esto no le alcanzó para ser el artista más escuchado, ni siquiera el colombiano número uno de la plataforma en este 2025. Por un lado, el más repetido y que estuvo en la punta del ranking fue Bad Bunny, que con el éxito de "DtMF" no solo alcanzó al público tradicional del urbano, sino a diferentes generaciones grandes a sencillos como "NUEVAYoL", "BAILE INoLVIDABLE", "CAFé CON RON", "LO QUE LE PASÓ A HAWAII", entre otros.

Bad Bunny // Foto: AFP

¿Cuál fue el colombiano más escuchado en el país en este 2025?

Ni Feid ni Beéle se llevaron ese título, en realidad el más escuchado llegó desde Barrio Antioquia. Y es que el fenómeno Blessd también piso fuerte y prueba de ello fue su Vive Claro con más de 50.000 espectadores, o canciones como "Yogurcito", "Ultra complicado" entre las más escuchadas, o el álbum "Trinidad Bendita" en el top 5 del 2025.



Un video desde Barrio Antioquia y unas palabras de Blessd, hicieron parte de este anuncio del Wrapped 2025, recordando que volverse en el número 1 ha sido un trabajo de años y ha sido el fruto del trabajo de muchos años.