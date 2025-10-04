Hospitalizado continúa dragoneante del Inpec, víctima de atentado sicarial en Palmira, Valle

Es bastante crítico el estado de salud de Óscar Julián González Garzón, un dragoneante que resultó gravemente herido por sicarios luego de terminar su turno en el Inpec, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, y quien tuvo que ser trasladado de manera inmediata a un centro asistencial para recibir atención médica.

A este caso se suma el atentado a Manuel Antonio Becerra Palma, otro dragoneante que, en inmediaciones a la cárcel de ese mismo municipio, fue asesinado por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta y que, a pesar de ser llevado a un hospital, falleció por la gravedad de sus heridas.

“En horas de la noche se presenta la afectación a dos guardias del Inpec. Estos dos funcionarios salieron de su turno laboral y los dos se dirigieron a diferentes lugares a realizar sus actividades personales. En el primer caso, en el barrio El Trébol, uno de ellos es abordado por sujetos en motocicleta y lo ultiman con arma de fuego; momentos después, el otro funcionario, que también hacía sus actividades personales, se movilizaba en una bicicleta y es abordado por sujetos, quienes lo afectan con arma de fuego, y ahí es atendido por los galenos”, dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del departamento del Valle.

Por estos hechos, las autoridades intensificaron los operativos en ese municipio para ubicar a los responsables y aseguraron que ya se activaron todas las capacidades investigativas para esclarecer lo sucedido con los dos dragoneantes.



“Nos permitimos informar que se ha dispuesto de todas las capacidades investigativas con el fin de dar con los autores de este hecho y, asimismo, invitamos a la ciudadanía a informar cualquier situación o cualquier hecho y lo que sepan para capturar a los responsables de estos crímenes”, manifestó la oficial.

Recordemos que el pasado 24 de septiembre el vehículo del director regional del instituto, Guillermo Andrés González Andrade, fue objeto de un atentado con una granada que detonó y provocó afectaciones al carro asignado por la UNP para su seguridad; en ese momento, el funcionario se encontraba en su vivienda.