Militar instaló un GPS en el carro de su esposa y la descubrió en un motel con otro hombre

En redes sociales se conocen numerosos casos de infidelidad y de cómo, en muchas ocasiones, las personas descubren que sus parejas mantienen una relación paralela. Sin embargo, algunos de estos episodios terminan de forma trágica.

Eso fue lo que ocurrió en Arapiraca, en el estado de Alagoas, Brasil, cuando un militar decidió seguir a su esposa después de haberle instalado un dispositivo GPS en su vehículo. El domingo 14 de diciembre, el hombre rastreó los movimientos de su pareja hasta un motel.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en el que la mujer, de profesión enfermera, ingresó al establecimiento acompañada de otro hombre, identificado como Ítalo Fernando de Melo, de 33 años, quien también era enfermero.

Horas después del ingreso de la pareja, el militar, identificado como Welinton Miguel dos Santos, de 34 años, llegó al motel en una motocicleta. Tras averiguar en qué habitación se encontraba su esposa, forzó la puerta y accedió al cuarto.



Según el testimonio de la mujer, el ataque ocurrió mientras ambos dormían. De manera repentina, apareció un hombre con casco que abrió fuego contra su acompañante.

Militar instaló un GPS en el carro de su esposa y la descubrió en un motel Foto: redes sociales

De acuerdo con las autoridades, el agresor disparó al menos siete veces contra el amante de su esposa, utilizando una pistola calibre 9 milímetros. Welinton Miguel dos Santos nació en Lagoa da Canoa y, antes de ingresar a la Policía Militar de Alagoas, prestó servicio en la fuerza pública.

Según la defensa, el hombre se trasladó a Alagoas para estar más cerca de su familia. Llevaba 15 años de relación con su esposa y tenían un hijo de 9 años.

Publicidad

Tras cometer el crimen, el militar acudió a trabajar con normalidad al día siguiente. Posteriormente, fue detenido por sus propios compañeros. Su abogado aseguró que no intentó ocultar el crimen ni negó los hechos.

