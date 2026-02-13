Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 13 de febrero de 2026

El Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia cobertura nacional, miles de jugadores participan diariamente desde distintas ciudades y municipios, atentos a los resultados oficiales y a la posibilidad de obtener premios.



Número ganador del Dorado Tarde hoy

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 13 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Últimos sorteos de Dorado Tarde

Sorteo Fecha Resultado Dorado Tarde 12 febrero 2026 4181 - 5 Dorado Tarde 11 febrero 2026 5369 - 2 Dorado Tarde 10 febrero 2026 6084 - 4 Dorado Tarde 9 febrero 2026 3703 - 6 Dorado Tarde 7 febrero 2026 9925 - 8 Dorado Tarde 6 febrero 2026 8281 - 2 Dorado Tarde 5 febrero 2026 8562 - 0 Dorado Tarde 4 febrero 2026 3756 - 8 Dorado Tarde 3 febrero 2026 9366 - 1 Dorado Tarde 2 febrero 2026 9366 - 1

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

El Dorado Tarde ofrece diferentes modalidades de apuesta, y el valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de jugada seleccionada. Según el plan oficial de pagos, por cada peso apostado se puede ganar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de ganar premios adicionales cuando esta coincide con el resultado principal. Esta característica ha hecho que el juego sea más atractivo para los apostadores.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso de cobro está diseñado para ser claro, seguro y transparente. De acuerdo con lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse únicamente en puntos de pago autorizados.

Para realizar el trámite, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el cobro.

Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso ágil y confiable, fortaleciendo la credibilidad del Dorado Tarde como uno de los juegos de chance más importantes y consultados en Colombia.