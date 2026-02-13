Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 13 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia cobertura nacional, miles de jugadores participan diariamente desde distintas ciudades y municipios, atentos a los resultados oficiales y a la posibilidad de obtener premios.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 13 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
|Dorado Tarde
|12 febrero 2026
|4181 - 5
|Dorado Tarde
|11 febrero 2026
|5369 - 2
El Dorado Tarde ofrece diferentes modalidades de apuesta, y el valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de jugada seleccionada. Según el plan oficial de pagos, por cada peso apostado se puede ganar:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de ganar premios adicionales cuando esta coincide con el resultado principal. Esta característica ha hecho que el juego sea más atractivo para los apostadores.
El proceso de cobro está diseñado para ser claro, seguro y transparente. De acuerdo con lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse únicamente en puntos de pago autorizados.
Para realizar el trámite, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso ágil y confiable, fortaleciendo la credibilidad del Dorado Tarde como uno de los juegos de chance más importantes y consultados en Colombia.