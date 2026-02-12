Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 12 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia cobertura nacional, miles de personas participan a diario desde diferentes ciudades y municipios, pendientes de los resultados oficiales y de las oportunidades de ganar.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 12 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
|Dorado Tarde
|11 febrero 2026
|5369 - 2
Los premios del Dorado Tarde dependen de la modalidad elegida y de la cantidad de cifras acertadas. Según el plan oficial de pagos, por cada peso apostado se entrega:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, lo que amplió las posibilidades de obtener premios cuando esta coincide con el número ganador oficial. Esta novedad hizo que la dinámica del juego sea aún más atractiva para los apostadores.
El proceso para cobrar un premio del Dorado Tarde es claro y transparente. De acuerdo con lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse únicamente en puntos de pago autorizados. Para efectuar el cobro, el ganador debe:
Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso ágil y seguro, reforzando la confianza en el Dorado Tarde como uno de los sorteos de chance más importantes y tradicionales del país.