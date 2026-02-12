Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 12 de febrero de 2026

El Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia cobertura nacional, miles de personas participan a diario desde diferentes ciudades y municipios, pendientes de los resultados oficiales y de las oportunidades de ganar.



Número ganador del Dorado Tarde hoy, jueves 12 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 12 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Últimos sorteos de Dorado Tarde

Sorteo Fecha Resultado Dorado Tarde 11 febrero 2026 5369 - 2 Dorado Tarde 10 febrero 2026 6084 - 4 Dorado Tarde 9 febrero 2026 3703 - 6 Dorado Tarde 7 febrero 2026 9925 - 8 Dorado Tarde 6 febrero 2026 8281 - 2 Dorado Tarde 5 febrero 2026 8562 - 0 Dorado Tarde 4 febrero 2026 3756 - 8 Dorado Tarde 3 febrero 2026 9366 - 1 Dorado Tarde 2 febrero 2026 9366 - 1 Dorado Tarde 31 enero 2026 5734 - 2

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Los premios del Dorado Tarde dependen de la modalidad elegida y de la cantidad de cifras acertadas. Según el plan oficial de pagos, por cada peso apostado se entrega:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado.

4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: 208 veces lo apostado.

208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado.

400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado.

83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado.

50 veces lo apostado. Última cifra (uña): 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, lo que amplió las posibilidades de obtener premios cuando esta coincide con el número ganador oficial. Esta novedad hizo que la dinámica del juego sea aún más atractiva para los apostadores.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para cobrar un premio del Dorado Tarde es claro y transparente. De acuerdo con lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse únicamente en puntos de pago autorizados. Para efectuar el cobro, el ganador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el trámite.

Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso ágil y seguro, reforzando la confianza en el Dorado Tarde como uno de los sorteos de chance más importantes y tradicionales del país.