Dos agentes del CTI, en poder del ELN: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 12 de febrero de 2026

Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, habló de la alerta por aparición diurna de murciélagos.

El doctor Andrés Cadavid, autor del libro 'Cáncer: ni milagros ni cuentos', se refirió acerca de porqué cada vez las personas se están enfermando más de cáncer.

Yariel Macualo, esposa de Rodrigo López, y Alejandra Sanabria, esposa de Franque Hoyos, hablaron sobre el secuestro de sus esposos, agentes del CTI, por parte del ELN.

