¿No revelarán más audios del VAR? Declaración de Dimayor dejó preocupación

Nuevamente el VAR volvió a generar polémica en el fútbol profesional colombiano, Águilas Doradas puso una queja formal por la decisión que se dio en la noche de este miércoles, 11 de febrero, por la cual se pitó penal a favor de Millonarios en Bogotá y que terminó en el gol de Falcao que le dio la victoria al equipo.

Pero casos como este se han dado repetitivamente en varios partidos en el país; por ejemplo, Bucaramanga también se quejó en su último duelo vs. Deportes Tolima por un gol invalidado por fuera de lugar, pese que en la repetición, según algunos expertos, Fabián Zambueza se encontraba habilitado.

Ante esto, el presidente de la Dimayor, Carlos Marío Zuluaga, aseguró que no todos los audios del VAR son revelados porque "son decisiones de humanos que se equivocan" y puede ser "peligroso" para ellos.

Revisión del VAR en Colombia Foto: AFP, referencia

"Los audios del VAR son privados. Poner el audio es ir en contra del árbitro que se equivocó porque son decisiones de humanos y esto sería riesgoso en un país como el nuestro, pero esperamos que cada día los errores humanos sean menores", dijo Zuluaga en conversación con Win Sports, palabra que generaron preocupación en algunos hinchas si se seguirá o no publicando, pero, afortunadamente, dijo que se seguirá haciendo y con mayor rigurosidad.



"Publicarlos es ir contra la persona directamente; esto es peligroso en un país como el nuestro. Hay que hacerlo con toda la responsabilidad que tenemos a nivel dirigencial. Esperamos que los errores humanos sean menores. Si se dan, que sean de buena fe", añadió.

El presidente de la Dimayor aseguró que se ha hecho una fuerte inversión para capacitar mejor a los árbitros y así evitar mayores polémicas en los partidos. Por otro lado, confirmó que, en 2027, se implementará un sistema de fair play financiero en el fútbol profesional colombiano para que los equipos no gasten más de lo que reciben.