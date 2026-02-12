En vivo
Nación  / Contra la corriente: la alineación del Ejército que lucha por salvar hogares en El Obligado, Córdoba

Contra la corriente: la alineación del Ejército que lucha por salvar hogares en El Obligado, Córdoba

En El Obligado, corregimiento de San Pelayo, un grupo de ingenieros militares y más de 200 habitantes levantan un muro de contención de más de dos metros para frenar el avance del agua.

El Obligado, Córdoba (1).jpg
Ingenieros militares y más de 200 habitantes levantan un muro de contención de más de dos metros para frenar el avance del agua.
Foto: suministrada.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 12 de feb, 2026

