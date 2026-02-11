Inundaciones en Montería: más de 7.400 rescatados por fuerza pública y organismos de socorro

La emergencia provocada por las fuertes lluvias en Montería y varios municipios de Córdoba mantiene en terreno a la fuerza pública, la Defensa Civil y distintas entidades del Estado, que adelantan un despliegue operacional y humanitario para atender a las comunidades afectadas por las inundaciones.

De acuerdo con el balance oficial de las autoridades, a la fecha han sido rescatadas 7.400 personas en medio de las crecientes y desbordamientos. El Ejército Nacional ha evacuado a 4.100 ciudadanos, la Policía Nacional a 2.500 y la Defensa Civil a 800 más, en operaciones desarrolladas en zonas urbanas y rurales anegadas.

“El sector Defensa ha desplegado todas sus capacidades con la fuerza pública, la Policía y también con la Defensa Civil. Hemos puesto todas las capacidades de hombres, mujeres y también de transporte”, explicó el ministro de Defensa encargado, Javier Baquero.

En paralelo, se ha desarrollado una operación humanitaria que suma 7.900 ayudas entregadas a la población damnificada. El Ejército ha distribuido 4.600, la Defensa Civil 1.800 y la Policía Nacional 1.500, en medio de jornadas de asistencia coordinadas con autoridades locales y departamentales.



Fuerza pública ayuda en inundaciones en Montería Foto: suministrada

La Policía, además, ha garantizado la alimentación de 3.000 personas y mantiene acompañamiento permanente en 84 albergues temporales, donde se concentran familias que debieron abandonar sus viviendas. La Defensa Civil, por su parte, ha realizado el censo de cerca de 4.000 afectados, información clave para focalizar la entrega de ayudas y priorizar sectores críticos.

En materia de abastecimiento y mitigación del riesgo, el Ejército ha distribuido 30.000 litros de agua potable y removido 310 metros cúbicos de material, labores orientadas a despejar áreas colapsadas y reducir nuevas emergencias. La Policía dispuso un carro tanque en siete municipios para reforzar el suministro en sectores con dificultades de acceso a agua.

Publicidad

La Armada Nacional también participa en el operativo con 140 agentes desplegados en la zona. Con cuatro botes tipo zodiak, un bote de apoyo fluvial, un componente de la Compañía de Gestión del Riesgo y una patrulla logística de combate, refuerza tareas de evacuación, transporte, protección de diques y movilidad en áreas completamente anegadas.

En el componente logístico y de apoyo, se informó que, en articulación con la Dian y otras entidades del Estado, se han gestionado donaciones por un valor aproximado de 3.500 millones de pesos para los departamentos impactados por la emergencia.

“Esto en su conjunto permitirá que podamos atender hoy la emergencia, pero también empezar a construir unas condiciones para que ese territorio se pueda recuperar”, afirmó Baquero Maldonado.

Publicidad

El operativo continúa activo en al menos 15 municipios, donde la Defensa Civil mantiene 330 voluntarios apoyados con camiones y botes para operaciones fluviales, mientras las autoridades avanzan en la estabilización de las zonas afectadas y en el acompañamiento a las comunidades que enfrentan los efectos de la temporada de lluvias.