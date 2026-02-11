Sigue entrega de ayudas humanitarias a damnificados por lluvias en Antioquia: siguen 13 albergues 

Albergues para damnificados por lluvias en Urabá se redujeron casi a la mitad por el retorno de familias a zonas devastadas por las inundaciones.

Los diferentes municipios avanzan en la entrega de ayudas y la consolidación de censos para definir un Plan de Acción que permita la recuperación de los territorios.

Con la disminución en la intensidad de las lluvias en el Urabá antioqueño, inician las labores de balance para consolidar los daños que han provocado las graves emergencias en casi la totalidad de los 11 municipios que conforman la subregión.

Así lo confirmó la Gobernación de Antioquia desde aseguraron que los albergues dispuestos para los damnificados en la zona pasaron de 24 a 13 por el retorno de buena parte de las familias a sus hogares para verificar el estado de sus bienes y terrenos.



En todas las localidades afectadas, según Daniel Galeano, director encargado del Dagran, se mantiene la entrega de ayudas humanitarias con kits de alimentos, aseo, infantiles y colchonetas.

En las últimas horas con apoyo de la Armada Nacional llegaron por vía marítima y fluvial 734 ayudas para Murindó y 626 para el municipio de Vigía del Fuerte.

“En territorio ya se cuentan con más de 16810 ayudas humanitarias, las cuales son entregadas a través de los consejos municipales de gestión de riesgos y desastres. También es importante resaltar que tenemos servicios básicos de respuesta en el departamento, en el territorio por parte de los sectores como infraestructura física, ambiente, desarrollo económico, educación y salud”, afirmó.

Tras la atención de la fase más crítica y urgente de las emergencias, la Gobernación detalló que buena parte de los esfuerzos ahora se enfocan en cada municipio para consolidar el total de damnificados y daños, y así avanzar en coordinación para estructurar un plan de acción para la recuperación.

Desde el nivel central nueve comisiones atienden estas labores para entregar soluciones en materia de infraestructura, educación y servicios públicos.