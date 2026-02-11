En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Sigue entrega de ayudas humanitarias a damnificados por lluvias en Antioquia: siguen 13 albergues 

Sigue entrega de ayudas humanitarias a damnificados por lluvias en Antioquia: siguen 13 albergues 

Los diferentes municipios avanzan en la entrega de ayudas y la consolidación de censos para definir un Plan de Acción que permita la recuperación de los territorios.

