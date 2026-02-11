En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Autoridades en Cali intervinieron construcción irregular de casas en Golondrinas

Autoridades en Cali intervinieron construcción irregular de casas en Golondrinas

Según el reporte preliminar, para la adecuación de algunas de estas viviendas fue necesaria la tala de árboles y la intervención no autorizada del suelo, acciones que ponen en riesgo la zona.

