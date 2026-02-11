Autoridades en Cali intervinieron construcción irregular de casas en Golondrinas

La Secretaría de Seguridad de Cali, junto con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, llevaron a cabo un operativo de control en el corregimiento de Golondrinas, al occidente de Cali, tras recibir múltiples alertas sobre la construcción irregular de viviendas en esta zona de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, durante el procedimiento se evidenció la existencia de varias edificaciones levantadas sin la respectiva licencia de construcción, lo que estaría generando procesos de invasión en predios que no cuentan con autorización. Estas construcciones ilegales no solo representan un problema de orden urbanístico, sino que también constituyen una grave afectación al entorno ambiental del sector.

Según el reporte preliminar, para la adecuación de algunas de estas viviendas fue necesaria la tala de árboles y la intervención no autorizada del suelo, acciones que ponen en riesgo la zona.

Jorge Moreno, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, hizo un llamado enfático a la comunidad para que no construyan en esta zona.



“Es importante que los ciudadanos verifiquen la legalidad de los predios y los permisos de construcción antes de realizar cualquier inversión., invitamos a la comunidad a denunciar cualquier tipo de estos hechos ”, señaló el funcionario.

Como medida preventiva, la zona permanece bajo vigilancia permanente por parte de las autoridades, con el fin de evitar que se continúe con la edificación ilegal de viviendas y se sigan presentando daños ambientales en este sector del corregimiento de Golondrinas.