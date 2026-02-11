Revelan causa de muerte de reconocida influencer hallada sin vida en su casa tras divorciarce

La repentina muerte de una joven influencer ha generado conmoción entre miles de seguidores. La creadora de contenido, de apenas 24 años, fue hallada inconsciente dentro de su vivienda luego de que vecinos alertaran a las autoridades por su inusual ausencia.

Aunque fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, los médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Horas después se conoció que se trataba de Reshma, conocida en redes sociales como Chinnu Pappu, una popular influencer de la India que residía en la región de Kasaragod, en el estado de Kerala. La joven se había ganado el cariño de su comunidad por mostrar la vida cotidiana en zonas rurales, destacando costumbres, recetas tradicionales y paisajes poco conocidos, lo que la convirtió en una figura cercana para miles de internautas.

Su fallecimiento despertó sospechas iniciales debido a que, semanas antes, había atravesado un proceso de divorcio, lo que llevó a algunos usuarios a especular sobre posibles conflictos personales. No obstante, las autoridades descartaron cualquier acto violento tras realizar los exámenes forenses correspondientes.



¿De qué murió la joven influencer?

De acuerdo con el informe oficial, el cuerpo de la influencer no presentaba lesiones internas ni externas. Sin embargo, los análisis toxicológicos revelaron la presencia de una sustancia nociva en su organismo, lo que permitió establecer la causa de muerte.



Chinnu Pappu mantenía una conexión cercana con sus seguidores, a quienes acostumbraba compartir publicaciones de forma constante. Su último video en Instagram, en el que mostraba la preparación de un plato tradicional con vegetales locales, superó los 80.000 “me gusta” y hoy se ha convertido en uno de los contenidos más recordados por su comunidad digital.

Familiares, amigos y seguidores continúan lamentando la pérdida de una joven que supo convertir la vida cotidiana en historias que conectaban con miles de personas.