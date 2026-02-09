En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Influencer de 18 años perdió la vida tras ser atacada por la ex de su novio: esto se sabe

Influencer de 18 años perdió la vida tras ser atacada por la ex de su novio: esto se sabe

De acuerdo con el relato entregado a la Policía Militar, la situación escaló rápidamente de una discusión verbal a una agresión con arma blanca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad