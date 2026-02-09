Influencer de 18 años perdió la vida tras ser atacada por la ex de su novio: esto se sabe

El mundo sigue conmocionado tras la violenta muerte de una joven creadora de contenido, un caso que sacudió a Brasil y a miles de seguidores en redes sociales. El asesinato de Maria Luiza Costa da Silva, conocida como Malu Constantine, puso en el centro de la conversación la violencia asociada a conflictos personales que tuvieron el peor desenlace y que hoy cubren de tristeza a sus seres queridos.



Influencer de 18 años fue asesinada por la ex de su pareja

El crimen ocurrió en plena vía pública de Recife, capital del estado de Pernambuco. Malu Constantine, de 18 años, salía de un bar en compañía de su novio, Gabryel Nascimento da Silva, cuando apareció Kallyne Santos da Silva, expareja de él. De acuerdo con el relato entregado a la Policía Militar, la situación escaló rápidamente de una discusión verbal a una agresión con arma blanca.

Testigos y versiones oficiales indican que la mujer habría sacado un cuchillo y atacó a la joven en varias ocasiones. Gabryel intentó defender a su pareja y también recibió una puñalada en el muslo. En medio del forcejeo, Maria Luiza logró desarmar a la agresora y la hirió, sin embargo, las lesiones que sufrió terminaron siendo fatales.



¿Qué se sabe del ataque?

Tras el ataque, un vehículo particular trasladó a la pareja a un centro médico. Aunque Gabryel sobrevivió, la joven falleció mientras recibía atención médica. La agresora huyó del lugar, pero horas después fue localizada en una Unidad de Atención de Emergencias, donde buscó ayuda por sus propias heridas.

Las autoridades brasileñas confirmaron que el caso es investigado como homicidio voluntario. Kallyne Santos da Silva permanece hospitalizada y bajo custodia policial, mientras avanzan las diligencias judiciales para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Violencia en Brasil enciende las alarmas

Maria Luiza Costa da Silva contaba con miles de seguidores en redes sociales, donde compartía contenido de estilo de vida y conectaba con una audiencia joven. Su muerte generó una ola de mensajes de despedida y consternación en plataformas digitales, pero también abrió un debate doloroso:

La violencia derivada de conflictos sentimentales no resueltos.

La vulnerabilidad de jóvenes creadores de contenido fuera del entorno digital.

La necesidad de alertas tempranas y acompañamiento en situaciones de riesgo.

El asesinato de Malu no solo dejó a una familia destrozada, sino que también se convierte en un recordatorio de la violencia que enfrentan muchos jóvenes desde temprana edad y que, aún hoy, sigue cobrando vidas y talentos.