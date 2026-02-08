En vivo
Liberan en Venezuela a Juan Pablo Guanipa, hombre cercano a María Corina Machado

Liberan en Venezuela a Juan Pablo Guanipa, hombre cercano a María Corina Machado

El Gobierno asegura que el proceso de excarcelaciones inició en diciembre de 2025 y desde entonces unas 895 personas han sido liberadas con medidas cautelares.

Liber a Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado
Liber a Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de feb, 2026

