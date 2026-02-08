En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ocaña
Jairo Castellanos
James Rodríguez
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Colombia gana 3-1 a Marruecos como visitante en los Playoffs del Grupo Mundial I

Colombia gana 3-1 a Marruecos como visitante en los Playoffs del Grupo Mundial I

La serie se abrió con el triunfo del local. Reda Bennani superó a Adriá Soriano en dos sets, con parciales de 7-6 (4) y 7-5, para darle la ventaja inicial a Marruecos. Sin embargo, la reacción colombiana fue inmediata.

Publicidad

Publicidad

Publicidad