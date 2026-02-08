Colombia gana 3-1 a Marruecos como visitante en los Playoffs del Grupo Mundial I

Colombia logró una victoria como visitante al imponerse 3-1 frente a Marruecos en la serie de los Playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis, disputada en el Club Deportivo Marocaine de Casablanca, sobre cancha de arcilla. El equipo colombiano, capitaneado por Alejandro Falla, supo recomponerse tras ceder el primer punto y terminó resolviendo la confrontación con autoridad.

La serie se abrió con el triunfo del local. Reda Bennani superó a Adriá Soriano en dos sets, con parciales de 7-6 (4) y 7-5, para darle la ventaja inicial a Marruecos. Sin embargo, la reacción colombiana fue inmediata. Nicolás Mejía, raqueta número uno del equipo, igualó la confrontación al vencer a Taha Baadi por 6-3 y 6-2, en un partido que se extendió por una hora y 19 minutos.

Con la serie empatada, el dobles fue determinante para el rumbo de la confrontación. La pareja conformada por Nicolás Barrientos y Juan Sebastián Gómez, quien debutó en Copa Davis a los 33 años, derrotó a Karim Bennani y Younes Lalami por doble 7-6. Ese resultado dejó a Colombia con match point de cara a la jornada definitiva.

El punto final de la serie volvió a quedar en manos de Mejía. El colombiano asumió la responsabilidad en el duelo de raquetas número uno y derrotó a Reda Bennani en tres sets, con parciales de 6-1, 4-6 y 6-2. El encuentro se resolvió tras un desarrollo cambiante, pero Mejía logró cerrar el partido y asegurar la victoria de Colombia en territorio marroquí.



Con este resultado, Colombia se impuso 3-1 en la serie y avanzó en el Grupo Mundial I. La próxima salida del equipo será en septiembre, cuando buscará la clasificación a los Qualifiers 2027. El rival y la localía de esa confrontación se definirán posteriormente mediante sorteo.