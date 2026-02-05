En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Día sin Carro en Bogotá
Daniel Quintero
Pacto Histórico
Iván Cepeda

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Nicolás Mejía: "El objetivo es llevar a Colombia a los qualifiers de la Copa Davis"

Nicolás Mejía: "El objetivo es llevar a Colombia a los qualifiers de la Copa Davis"

El equipo de Colombia está conformado por Nicolás Mejía, Nicolás Barrientos, Adria Soriano, Miguel Tobón y Juan Gómez.

Publicidad

Publicidad

Publicidad