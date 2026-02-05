Nicolás Mejía: "El objetivo es llevar a Colombia a los qualifiers de la Copa Davis"

Este fin de semana, el 7 y 8 de febrero, en Casablanca, Marruecos, se disputará la próxima serie de la Copa Davis 2026. Colombia visitará a Marruecos en la ronda de play-offs del Grupo Mundial I. En el papel, el equipo colombiano parte como favorito frente al conjunto local. La serie se jugará sobre cancha de tierra batida y a nivel del mar.

El capitán del equipo colombiano es Alejandro Falla, quien eligió a Nicolás Mejía como número uno del equipo y principal carta en los partidos individuales. En diálogo con Blu Radio, Mejía aseguró que “uno de los objetivos que tienen, con el equipo, es volver a llevar a Colombia a los qualifiers”. Señaló que “llevan varios años donde no han podido volver, pero que ojalá este año se les dé”. Calificó que “esto sería increíble” y afirmó que está jugando el mejor nivel de su carrera, con la intención de aprovechar el momento y cerrar la temporada dentro del top 100 del mundo.

El equipo colombiano lo completan Nicolás Barrientos, Adriá Soriano, Miguel Tobón Jr. y Juan Sebastián Gómez.

En esta fase de la competencia, los equipos compiten por avanzar a los qualifiers y mantener la posibilidad de luchar por el título. Veintiséis selecciones integran el Grupo Mundial I y otras 26 el Grupo Mundial II. Las series se definen según el ranking, se juegan en formato local o visitante y se disputan durante dos días. Cada enfrentamiento es al mejor de cinco partidos y gana la serie el primer equipo que alcance tres victorias.



El primer día se juegan dos partidos individuales, con cruces entre los números uno y dos de cada equipo. El segundo día comienza con el partido de dobles y, si es necesario, se disputan hasta dos partidos individuales más. Tras esta fase, siguen los qualifiers, instancia a la que Colombia apunta en esta serie.