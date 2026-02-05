En vivo
Jhon Arias es nuevo jugador de Palmeiras tras dejar el Wolverhampton

La periodista Marina Granziera informó en Blog Deportivo los detalles de la transferencia del colombiano al fútbol brasileño, donde ya brilló con el Fluminense.

