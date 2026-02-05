Jhon Arias es nuevo jugador de Palmeiras tras dejar el Wolverhampton

Está confirmada la llegada de Jhon Arias al Palmeiras. El mediocampista colombiano dejará el Wolverhampton de Inglaterra y firmará un contrato por cuatro años con el club brasileño, en una de las transferencias más importantes de este mercado sudamericano. La operación se cerró tras una oferta cercana a los 25 millones de euros, cifra que convenció al equipo de la Premier League.

La negociación se aceleró en las últimas horas y solo resta el anuncio oficial por parte del conjunto paulista. Con Palmeiras, Arias afrontará retos de alto nivel como la Copa Conmebol Libertadores y el Mundial de Clubes, dos competiciones en las que el club brasileño aspira a ser protagonista y para las cuales buscaba reforzar su plantilla con un jugador de jerarquía y experiencia internacional.

El traspaso se produce en medio de un complejo presente deportivo del Wolverhampton, que atraviesa una campaña negativa en la Premier League. El equipo inglés ocupa el último lugar de la tabla con apenas ocho puntos y enfrenta un serio riesgo de descenso. En ese contexto, Arias disputó 23 partidos de liga en la presente temporada y marcó un gol, sin lograr consolidarse como una pieza decisiva en el esquema del club.

Cabe recordar que el Wolverhampton había adquirido al colombiano en julio de 2025 por cerca de 20 millones de euros, tras su destacada etapa en el fútbol brasileño con el Fluminense. Sin embargo, el nuevo ofrecimiento de Palmeiras representó una oportunidad deportiva y económica difícil de rechazar para ambas partes.



Arias ya conoce bien el balompié de Brasil. Durante más de tres años defendió la camiseta del Fluminense, club al que llegó después de su paso por Independiente Santa Fe y con el que se consolidó como uno de los mediocampistas más regulares del continente. Aunque en Brasil se mencionó un posible interés del ‘Flu’ por repatriarlo —incluso con una supuesta cláusula de prioridad—, finalmente fue Palmeiras el que cerró la operación.

El colombiano sorprendió con un gol de tiro libre. Foto: AFP

Con este fichaje, el club de São Paulo suma a un jugador versátil, de recorrido y con experiencia en selecciones nacionales. Para Jhon Arias, oriundo de Quibdó, el regreso a Brasil representa una nueva oportunidad para relanzar su carrera en un entorno que ya le fue favorable y en el que buscará volver a su mejor versión.