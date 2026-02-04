Jhon Arias volvería a Brasil, pero no al Fluminense: este histórico equipo lo quiere

Palmeiras realizó una oferta millonaria, cercana a los 25 millones de euros, por Jhon Arias. El centrocampista colombiano actualmente juega en el Wolverhampton, club de la Premier League, que ahora deberá decidir si la propuesta resulta conveniente.

Arias ya tuvo experiencia en el fútbol brasileño durante poco más de tres años, cuando vistió la camiseta del Fluminense tras su paso por Santa Fe. En julio de 2025, el Wolverhampton pagó 20 millones de euros por el mediocampista en concepto de transferencia.

Aún no se confirma en qué equipo continuará su carrera, ya que medios brasileños también señalaron que Fluminense estaría interesado en el regreso del jugador. Al parecer, el club tendría una cláusula que le otorgaría prioridad y la posibilidad de igualar la oferta, si así lo decide.

Jhon Arias, el mejor jugador del partido Fluminense - Inter Foto: AFP

Los próximos retos deportivos de Palmeiras están en la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Hasta el momento, Jhon Arias no se ha pronunciado sobre si desea regresar al continente sudamericano, específicamente a Brasil, o continuar su periplo en el fútbol inglés.



El Wolverhampton no atraviesa una buena campaña en la Premier League: con ocho puntos se ubica en la casilla número 20 de la tabla de posiciones, con serias posibilidades de descenso. Por su parte, Jhon Arias, oriundo de Quibdó, ha disputado 23 partidos en la Premier League y ha marcado un gol.