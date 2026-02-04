En vivo
Jhon Arias volvería a Brasil, pero no al Fluminense: este histórico equipo lo quiere

Jhon Arias volvería a Brasil, pero no al Fluminense: este histórico equipo lo quiere

El extremo de la Selección Colombia buscaría cambiar de club para mejorar su rendimiento y llegar en un mejor nivel a la Copa del Mundo de la Fifa en junio.

