En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  /  Jhon Arias sigue brillando en Inglaterra con golazo y asistencia en goleada del Wolves

Jhon Arias sigue brillando en Inglaterra con golazo y asistencia en goleada del Wolves

El colombiano volvió a hacerse sentir con un tanto de alta factura técnica y una asistencia clave, marcando su mejor momento con el Wolverhampton.

Publicidad

Publicidad

Publicidad