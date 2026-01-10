Jhon Arias sigue brillando en Inglaterra con golazo y asistencia en goleada del Wolves

El delantero colombiano Jhon Arias vivió una noche inspirada con el Wolverhampton Wanderers durante la contundente victoria 6-1 sobre el Shrewsbury Town, en la tercera ronda de la FA Cup, y volvió a demostrar su poder ofensivo con un golazo que destacó por su técnica y definición ante el arquero rival.

Apenas 11 minutos después del pitazo inicial, Arias recibió un pase filtrado en el área tras una jugada colectiva bien construida por su equipo. El colombiano definió con precisión, superando al portero para asegurar el 2-0 parcial y desatar la euforia de los hinchas presentes en el Molineux Stadium.

Incluso, luego de anotar, el atacante continuó siendo factor en el ataque. Cometió un penal que le permitió al rival descontar, pero reaccionó de inmediato y se convirtió en protagonista de otra jugada ofensiva al asistir para el cuarto gol del partido tras habilitar con calidad a su compañero noruego Jørgen Strand Larsen.



Así fue el gol de Jhon Arias en el duelo Wolverhampton vs. Shrewsbury

En medio de una temporada que empieza a marcar puntos altos para el colombiano, Jhon Arias volvió a ser noticia en el fútbol inglés gracias a una anotación que reforzó su protagonismo con el Wolverhampton.

Su nombre volvió a aparecer en el marcador y su desempeño despertó elogios, en un contexto donde cada aparición suya confirma que su adaptación al ritmo y exigencia del fútbol británico avanza por buen camino.



Esta anotación representó el segundo gol de Arias en el fútbol inglés desde su llegada al club, luego de abrir su cuenta el pasado 3 de enero en la victoria 3-0 frente al West Ham por la Premier League, un resultado que también marcó un hito para el equipo.

¡CLARO, JHON! Gran definición del colombiano Arias para el rápido 2-0 de los Wolves ante Shrewsbury en la FA Cup.



📺 Mirá la #FACup por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/I6wM3aHDYF — SportsCenter (@SC_ESPN) January 10, 2026

La actuación del colombiano no solo contribuyó a la goleada de su equipo en la FA Cup, sino que además confirmó que empieza a vivir uno de sus mejores momentos desde que arribó a Inglaterra. Su participación en las dos competencias —liga y copa— se ha traducido en goles, asistencias y un liderazgo creciente dentro del ataque de los Wolves.

Con este resultado, el Wolverhampton asegura su clasificación a la cuarta ronda de la FA Cup, mientras que el equipo ya se prepara para regresar a las acciones de la Premier League, donde enfrentará al Newcastle United el próximo 18 de enero, en busca de seguir sumando puntos y mejorar su posición en la tabla.

Los goles de Arias y asistencias le dan al Wolves una herramienta ofensiva que aún busca consolidarse, pero que, con actuaciones como la de esta jornada, promete ser una pieza clave para las aspiraciones del equipo en múltiples frentes esta temporada.