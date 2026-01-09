El delantero que llega a Santa Fe para competir con Rodallega con 13 años de diferencia

Independiente Santa Fe sigue anunciando contrataciones para lo que será su aspiración de realizar una buena presentación en la Copa Libertadores, así como en la Liga BetPlay y, por su puesto, lo que será la disputa del primer título del semestre: la Superliga contra el Junior de Barranquilla. El cardenal confirmó la llegada de un nuevo delantero que competirá por el puesto con el histórico Hugo Rodallega.

Vale recordar que Rodallega marcó en el 2025 durante los dos semestres de la liga 23 goles y fue el máximo anotador del fútbol colombiano, seguido de Luciano Pons (18), Alfredo Morelos (16), Francisco Fydriszewski (15) y Edwin Cardona (13).

¿Nahuel Bustos competirá con Rodallega?

Se trata del argentino Nahuel Bustos, quien tiene 27 años, siendo 13 años más joven que Rodallega, pero con estadísticas alejadas del goleador que fue determinante y hasta anotó gol en la final de la liga del primer semestre contra el Medellín para obtener la anhelada décima estrella.

El delantero viene de jugar con Talleres de Córdoba de Argentina y en lo corrido del año 2025 solo anotó un gol y una asistencia con el club, alejándose del atacante de 40 años, quien el año pasado anotó 25 goles y realizó tres asistencias.



Nahuel Bustos X: Santa Fe

Estas estadísticas evidencian que la edad no es lo más importante en el fútbol, pues Rodallega ha demostrado desde su llegada a Santa Fe que viene en un nivel ascendente. En el 2023 anotó 15 goles, en el 2024 celebró en 18 ocaciones y en 2025 marcó en 25 oportunidades.

En el caso de Bustos, su mejor año fue con Talleres en el 2023. En esa temporada disputó 37 partidos y anotó 11 goles.



Clubes de Bustos

El argentino ha tenido un importante recorrido internacional durante su carrera. Además de Talleres, jugó en el Pachuca de México, dos temporadas en el Girona de España, representó al Sao Paulo de Brasil, regresó a San Lorenzo en el 2024 y ahora tendrá su primera experiencia en Colombia con Independiente Santa Fe.

Ahora, con el inicio de un nuevo reto deportivo y nuevos aires, el tiempo decidirá si el argentino se reencontrará con el gol y competirá con Rodallega por el puesto o, incluso, si podría ser un complemento para el capitán del león en este primer semestre. La decisión estará en manos del técnico Pablo Repetto al momento de armar el once ideal para cada partido.