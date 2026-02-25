Padre Diego Jaramillo denunció que usaron su imagen con Inteligencia Artificial para vender colágeno

A través de las redes sociales de la Corporación El Minuto de Dios, el reconocido sacerdote Diego Jaramillo, tuvo que salir a desmentir una serie de publicidades fraudulentas que circulan en plataformas digitales.

Con la serenidad que lo caracteriza, pero con la firmeza necesaria para proteger su integridad y la de su institución, el religioso advirtió a la comunidad sobre el uso no autorizado de su imagen para promocionar productos estéticos, específicamente suplementos de colágeno.

El padre Jaramillo fue enfático al declarar que no tiene relación alguna con empresas distribuidoras o productoras de suplementos alimenticios o cosméticos.

Durante su intervención, aclaró que ha recibido múltiples reportes sobre anuncios donde se le presenta como un promotor comercial, algo que dista completamente de su realidad y su vocación.



“Me han informado que están usando mi imagen... dicen que yo soy vendedor de colágeno. No tengo absolutamente nada que ver con ninguna firma productora o distribuidora”, afirmó el sacerdote en un mensaje directo a la ciudadanía.

El uso indebido de la Inteligencia Artificial

Uno de los puntos más alarmantes de esta denuncia es la mención del uso de tecnologías avanzadas para la suplantación de identidad.

Según lo expuesto por el padre Jaramillo, es muy probable que se esté utilizando inteligencia artificial para manipular su rostro o su voz y hacer creer a los espectadores que él mismo recomienda el producto.

Este tipo de prácticas, conocidas como deepfakes, representan un nuevo desafío para las figuras públicas, ya que los estafadores logran recrear apariencias de forma muy convincente para dar credibilidad a negocios fraudulentos. El sacerdote solicitó expresamente a la población que no preste atención a esta publicidad engañosa.