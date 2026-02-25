En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Así quedó camión cisterna accidentado al norte de Bogotá: trancón es monumental y sigue cierre

Así quedó camión cisterna accidentado al norte de Bogotá: trancón es monumental y sigue cierre

Según la Alcaldía de Cajicá, el camión se volcó debido a que el conductor habría sufrido un microsueño.

Publicidad

Publicidad

Publicidad