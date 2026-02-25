Así quedó camión cisterna accidentado al norte de Bogotá: trancón es monumental y sigue cierre

La movilidad en el corredor Cajicá – Zipaquirá sigue completamente colapsada este miércoles 25 de febrero tras el volcamiento de un camión cisterna que transportaba combustible. El accidente ocurrió hacia la 1:00 de la mañana y obligó al cierre total de la variante que conecta este sector de la Sabana con Bogotá.

El cierre se mantiene desde la glorieta de la Universidad Militar hasta el sector de Granjitas, según confirmaron autoridades del municipio de Cajicá. A corte de las 8:00 a.m., el paso seguía restringido, pese a que inicialmente se había proyectado la reapertura hacia las 7:00 de la mañana.

En videos compartidos por las autoridades, se evidencia el gigantesco trancón que colapsa este corredor vial que conecta a la capital con los municipios al norte de esta. Equipos de emergencia continúan en atención para contener el combustible que se derramó sobre la vía.

¿Hay emergencia ambiental por el derrame de combustible?

Más allá del impacto en la movilidad, otra de las grandes preocupaciones se centra en el derrame de combustible. De acuerdo con la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jacome, parte del material transportado alcanzó la Quebrada de la Cruz, lo que activó protocolos de seguimiento ambiental.



La mandataria indicó que no se tiene previsto suspender el servicio de agua y que, por ahora, no existe riesgo de corte. Sin embargo, precisó que se está a la espera del concepto técnico de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), entidad que deberá determinar el alcance de la afectación en la quebrada.

Mientras se emite ese concepto, las autoridades locales mantienen monitoreo preventivo en el sector.

Trancón al norte de Bogotá por volcamiento de camión cisterna Foto: suministrada Blu Radio

Recomendaciones a conductores

Debido a los olores derivados del combustible derramado, la Alcaldía emitió una serie de recomendaciones dirigidas a quienes viven en inmediaciones del punto del accidente:



Mantener puertas y ventanas cerradas.

Usar tapabocas si se perciben olores fuertes.

Comunicarse a la línea 123 en caso de presentar síntomas como mareo o dolor de cabeza.

Causa del accidente

De manera preliminar, la alcaldesa señaló que el conductor habría sufrido un microsueño, lo que habría provocado el volcamiento del vehículo. Esta información hace parte de una primera versión y deberá ser confirmada por las autoridades competentes.

En el lugar permanecen organismos de emergencia, entre ellos Bomberos, ambulancias del CRUE, Defensa Civil y Policía de Tránsito, quienes trabajan en la contención del derrame y en la regulación del tráfico.

Ante el cierre prolongado, las autoridades recomendaron tomar rutas alternas como el sector de La Caro o la carrera Séptima para ingresar a Bogotá. Sin embargo, estas vías también presentan alta congestión debido al represamiento vehicular generado desde la madrugada.