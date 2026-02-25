Anato proyecta cifras récord: con Naturaleza y aventura Colombia se consolida en potencia turística

En el marco de la versión número 45 de la Vitrina Turística de Anato, la presidenta del gremio, Paula Cortés, destacó el extraordinario momento que atraviesa la industria del turismo en el país. Con un crecimiento sostenido del 150% en visitantes extranjeros desde el año 2010, Colombia ha pasado de recibir 1.5 millones de turistas internacionales a cerrar el 2023 con casi 7 millones.

En diálogo con Mañanas Blu, contó que este éxito es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado que hoy se refleja en una feria que ocupa más de 45,000 m² y espera concretar más de 25,000 citas de negocios.

➡️ La presidente ejecutiva de ANATO, @PaulaCortesC muestra cómo se vivió el cóctel de celebración de los #45añosVitrinaANATO, donde nos acompañaron los #AgentesdeViajes que han forjado la historia del evento, además de personajes clave para el trabajo en camino del… pic.twitter.com/mS9etUCAk0 — ANATO Nacional (@AnatoNacional) February 25, 2026

Impacto económico y récords en divisas

El turismo no solo es una fuente de orgullo nacional, sino un pilar fundamental de la economía que compite con exportaciones tradicionales como el petróleo. Según Cortés, el ingreso de divisas por este concepto ha mantenido un crecimiento sostenido del 12%.

El año pasado, el país cerró con ingresos cercanos a los 11,000 millones de dólares, y las proyecciones para el cierre de 2024 son aún más ambiciosas, estimando que la cifra podría alcanzar los 13,000 millones de dólares.



El auge del turismo de naturaleza y aventura

Una de las tendencias más marcadas tras la pandemia es el cambio en las preferencias del viajero. Aunque el producto de "Sol y Playa" con Cartagena a la cabeza sigue siendo icónico, hoy los extranjeros buscan experiencias de naturaleza y aventura.



Esto ha permitido el surgimiento de destinos emergentes como Chocó, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Mesetas (Meta). Los turistas actuales desean el contacto directo con las comunidades locales y la libertad de los espacios abiertos, huyendo de las grandes aglomeraciones.

El hermoso pueblo en el Meta donde los ríos pintan paisajes y el turismo florece Foto: Blu

Retos urgentes: Infraestructura y seguridad

A pesar de las cifras positivas, el sector enfrenta desafíos estructurales que requieren atención inmediata. Cortés enfatizó la necesidad de que el turismo se convierta en una política de Estado a largo plazo que trascienda los periodos gubernamentales de cuatro años.

La infraestructura aeroportuaria es una preocupación central, dado que el país cerró el año pasado con 57 millones de pasajeros (nacionales e internacionales), lo que ha evidenciado que la capacidad de carga de los aeropuertos se está quedando corta. Asimismo, la seguridad fue señalada como el principal atractivo de cualquier destino; sin ella, la imagen del país se deteriora y el flujo de visitantes se pone en riesgo, por lo que el gremio mantiene un contacto permanente con las autoridades para garantizar la protección de los viajeros.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: