Anato proyecta cifras récord: con Naturaleza y aventura Colombia se consolida en potencia turística

Una de las tendencias más marcadas tras la pandemia es el cambio en las preferencias del viajero. Aunque el producto de "Sol y Playa" con Cartagena a la cabeza sigue siendo icónico, hoy los extranjeros buscan experiencias de naturaleza y aventura.

Caño Canoas, las cascadas en el Meta que son la nueva joya del turismo en Colombia: ¿cómo llegar?
Descubre la inigualable belleza natural de Caño Canoas. Un paraíso escondido en el corazón de Colombia, ideal para los amantes de la aventura y la tranquilidad.
Por: Patricia González
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

