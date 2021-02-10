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Cartagena

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Lamine Yamal en Cartagena.
Caribe

Lamine Yamal está de vacaciones en Cartagena; así fue visto

Planta Spec en Cartagena
Caribe

Terminó sin novedad el mantenimiento de la planta regasificadora SPEC en Cartagena

Planta Spec en Cartagena
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Planta de gas SPEC alcanza 93% de mantenimiento y se alista para reanudar operaciones en Cartagena

El ministro de Minas Edwin Palma en Barranquilla
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Mantenimiento de la regasificadora SPEC avanza al 79 %, confirma Minminas

Reunión del Ministro Edwin Palma en Barranquilla
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Trabajos en la planta de regasificación de Cartagena van en un 59%: MinMinas

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Nación

Hemos visto un aumento preocupante: Minminas sobre consumo de energía durante mantenimiento de SPEC

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“Tenemos el gas 100 % garantizado”: MinMinas sobre mantenimiento de la regasificadora de Cartagena

Terminal de regasificación de GNL de Cartagena.
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MinTrabajo pide implementar teletrabajo durante mantenimiento de SPEC en Cartagena

Rescate de pescador en Cartagena
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Rescatan a pescador tras estar 16 horas a la deriva en Cartagena

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Gobierno recomienda teletrabajo y clases remotas para ahorrar gas por mantenimiento de planta Spec

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