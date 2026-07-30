“Tenemos el gas 100 % garantizado”: MinMinas sobre mantenimiento de la regasificadora de Cartagena

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que el abastecimiento de gas para los hogares y para la generación de energía eléctrica está garantizado durante los cuatro días en los que permanecerá fuera de operación por mantenimiento programado la regasificadora de Cartagena, operada por la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC). “La conclusión es que tenemos el gas para la energía eléctrica 100 % garantizada y para la demanda esencial de gas, es decir, para los hogares colombianos”, afirmó.

La regasificadora inició este 30 de julio un mantenimiento programado que se extenderá hasta el próximo 3 de agosto. Durante ese periodo, la terminal, que es la única del país para importar gas natural licuado, suspenderá temporalmente sus operaciones. El Gobierno ha señalado que la intervención fue coordinada con los agentes del sector para evitar afectaciones en el suministro.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, desde Villas de San Pablo 2. Blu Radio

Sobre el abastecimiento para el sector productivo, Palma sostuvo que “cerca del 95 % del gas para la industria está garantizado” y aseguró que el Ministerio mantiene un monitoreo permanente del sistema. “Estamos chequeando hora a hora cuáles son los requerimientos”, indicó.

En materia energética, el ministro también destacó los resultados de la primera subasta de almacenamiento de energía realizada en el país. Según explicó, fueron asignados más de 100 megavatios en proyectos de baterías con participación de empresas nacionales e internacionales. “La invitación al próximo Gobierno es que arranque con una subasta de baterías. Eso le serviría a la seguridad energética del país y a la transición energética”, afirmó.



Frente al incremento en la demanda de energía por las altas temperaturas, especialmente en la región Caribe, Palma señaló que el Gobierno continuará monitoreando el comportamiento del sistema e insistió en la necesidad de promover medidas de ahorro de energía. Advirtió que estas serán fundamentales ante la llegada del fenómeno de El Niño, que se prevé será intenso y de larga duración.