En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Ministerio de Minas y Energía

Ministerio de Minas y Energía

Senadora del Centro Democrático Claudia Zuleta.
Política

Claudia Zuleta pide a Mintrabajo y Minminas renunciar a sus cargos en Supersubsidio

Granjas solares
Santanderes

Proyecto de granjas solares por $28.000 millones sigue sin iniciar en Barrancabermeja

El ministro de Minas Edwin Palma en Barranquilla
Caribe

Mantenimiento de la regasificadora SPEC avanza al 79 %, confirma Minminas

Reunión del Ministro Edwin Palma en Barranquilla
Caribe

Trabajos en la planta de regasificación de Cartagena van en un 59%: MinMinas

MinMinas.jpg
Nación

Hemos visto un aumento preocupante: Minminas sobre consumo de energía durante mantenimiento de SPEC

energía eláctrica.jpg
Nación

Proyecto del Gobierno permitiría limitar o suspender exportaciones de energía en períodos de escasez

Gas
Economía

“Tenemos el gas 100 % garantizado”: MinMinas sobre mantenimiento de la regasificadora de Cartagena

mineria-referencia.jpg
Medio Ambiente

Gobierno defiende proyecto de ley minera con más controles y cierre de títulos por daños al agua

planta regasificadora de Cartagena.jpg
Nación

Gobierno recomienda teletrabajo y clases remotas para ahorrar gas por mantenimiento de planta Spec

SPEC confirmó que trabajos de mantenimiento se realizaron
Economía

Colombia no tiene suficiente gas para el mantenimiento de Spec: Minminas actúa

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad