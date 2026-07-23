Colombia no tiene suficiente gas para el mantenimiento de Spec: Minminas actúa

Es oficial: Colombia no tiene suficiente gas natural para atender todas las necesidades del país durante el mantenimiento de Spec, la única planta de importación de gas natural del país.

Por eso el Ministerio de Minas y Energía acaba de ordenar a las productoras de gas natural entregarle con prioridad hasta 32 GBTUD a las plantas térmicas de la región Caribe para evitar un apagón.

La región Caribe depende del funcionamiento de Termobarranquilla, Termocandelaria y Termoflores para mantener estable su sistema eléctrico. Si estas plantas térmicas se apagaran por falta de gas, los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar se pueden quedar sin electricidad.

Según la circular firmada en las últimas horas, se necesitan entre 22,5 y 32 GBTUD de gas natural para atender las necesidades de las plantas térmicas de la región Caribe y de los hogares entre el 30 de julio y el 3 de agosto, cuando Spec tendrá su parada técnica. El día más complejo será el domingo 2 de agosto, cuando el hueco de gas reconocido por el Gobierno llega al 3,2% de la demanda total de gas natural en Colombia.



Gas / imagen de referencia. Foto: Unsplash

Esta orden implica que Ecopetrol, Hocol y otras compañías de menor tamaño podrían quitarle gas a otros clientes, especialmente a los usuarios industriales, que son los últimos en la fila de entrega. La industria redujo su consumo de gas con fuerza durante el mantenimiento de Spec del año pasado y tuvo que recurrir a toda clase de estrategias: adelantar mantenimientos o enviar a sus empleados a vacaciones. Este año la situación podría ser igual o más compleja.

Crisis de Canacol Energy hará aún más difícil el mantenimiento de Spec

La tensión durante el mantenimiento de Spec se agrava con otro problema: la crisis energética de Canacol Energy ha llegado a un nivel tan crítico que el gobierno no la incluyó en estas órdenes porque ni siquiera confía en que pueda aportar gas para salir del apuro.

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Canacol "ha expresado que en el fin de semana del 18 al 21 de julio reportó una pérdida de producción relevante. Adicionalmente informó que para las fechas del mantenimiento programado de la infraestructura de regasificación de este año 2026 hay una incertidumbre sobre las cantidades que podrían ser sujetas a priorización", dijo el Ministerio de Minas.

Canacol está en medio de una durísima disputa con sus clientes en el país en el marco de su proceso de quiebra, con quienes quiere renegociar el precio del gas natural en Colombia. La empresa espera que la Superintendencia de Sociedades le dé vía libre a la terminación de contratos con la industria, mientras que los inversionistas interesados en inyectarle recursos advierten que la empresa puede quebrar del todo si no se permite esa renegociación.

El Ministerio de Minas no ha establecido, de momento, ningún plan de contingencia en caso de que la producción de Canacol siga cayendo.