En riesgo el suministro del 45 % del gas para la industria por mantenimiento de Spec

La industria está en riesgo de perder el 45% del suministro de gas durante el mantenimiento de la única planta de importación de gas que tiene el país: Spec.

Al sector le preocupa tener que ser el único que asuma los costos de la escasez que vive nuestro país y calcula que las pérdidas podrían llegar a los 10 millones de dólares, según fuentes consultadas por Blu Radio.

El mantenimiento de Spec implica que el país se quedará por al menos 5 días, a partir del 31 de julio, sin la posibilidad de tener gas importado. Es decir, que tendrá que quitarle gas a unos para darle a otros.

SPEC confirmó que trabajos de mantenimiento se realizaron según cronograma Foto: @SpecLng

Este viernes 17 de julio se vence el plazo para que la industria pueda vender gas natural a otros agentes del mercado para apagar sus plantas e irse a mantenimiento o de vacaciones. Sin embargo, las cosas no van por buen camino porque los demás agentes del mercado no están ofreciendo buenos precios porque saben que si la industria no vende el gas de todos modos el gobierno se los va a quitar porque es la última en la fila de la priorización del gas detrás de las plantas de generación térmica y los hogares.



"No tendría sentido que la industria, sola, asuma unilateralmente los sobre costos de detener o ajustar su operación industrial, vendiendo el gas necesario para evitar un racionamiento, a precios que no remuneren su costo en condiciones razonables de mercado máxime cuando el Ministerio de Minas y Energía expidió proactivamente una resolución para que los generadores térmicos puedan así adquirir ese gas y reflejar en sus tarifas eléctricas ese costo y no afectados", aseguró una fuente a Blu Radio.

Colombia tiene cada vez menos gas por lo cual su dependencia del gas importado sigue creciendo. El año pasado la industria redujo su consumo durante el mantenimiento de la planta importadora pero este año el panorama es peor.

El Gobierno es consiente de que no tenemos gas suficiente, pero mantener las plantas industriales encendidas no es su única prioridad. El gran dolor de cabeza del gobierno es el riesgo de un apagón eléctrico en la Costa Caribe si las plantas térmicas de esa región no tienen gas natural para operar o dinero para comprarlo.

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De hecho el ministro saliente, Edwin Palma, envió una carta a la Superintendencia de Servicios Públicos y a Air-e (hoy intervenida por el gobierno) para que le den prioridad al pago de deudas a las plantas de generación de energía térmica y eviten así el riesgo de racionamiento en cinco departamentos.