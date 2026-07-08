Las cartas secretas de la pelea entre Canacol y Cerro Matoso por el gas natural

Blu Radio conoció el explosivo intercambio de acusaciones entre Canacol Energy y Cerro Matoso por el suministro de gas natural. Cerro Matoso culpa a Canacol de haber tenido que paralizar la mitad de su producción de ferroníquel; Canacol, en cambio, acusa a Cerromatoso de querer acceder a gas barato a costa de los hogares colombianos.

Hoy la producción de ferroníquel de Colombia está operando a medias en medio de la crisis del gas natural en Colombia 2026. Cerro Matoso tuvo que suspender temporalmente una de sus dos líneas de producción por falta de gas natural.

Según la minera, Canacol Energy le está entregando apenas la tercera parte del gas contratado y si la situación no se normaliza las consecuencias podrían ser devastadoras para Montelíbano (Córdoba), un municipio que depende de esta actividad.

El detrás de cámaras de lo que está pasando incluye un durísimo intercambio de cartas entre las dos empresas.



La primera carta es del 23 de junio y en ella Cerro Matoso propone a Canacol que todos sus contratos de gas se ajusten hasta en 1,5 dólares por MMBTU para todos sus clientes.

"La evaluación de Cerro Matoso indica que un ajuste de esta naturaleza podría proporcionar al GRUPO CANACOL ingresos adicionales suficientes para sostener la continuación de sus operaciones y evitar un resultado de liquidación o bancarrota. CMSA estaría dispuesta a discutir la base y metodología subyacente a esa evaluación con los interesados si tales discusiones se consideran útiles", señala la comunicación firmada por el presidente de Cerro Matoso Ricardo Gaviria Jansa.

La semana pasada llegó la respuesta de los abogados de Canacol: la propuesta de Cerro Matoso es inviable, injusta y va en contra de la orden que dio la corte de Canadá de proteger a los usuarios regulados, es decir, a los hogares y comercios.

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"Cerro Matoso paga uno de los precios más bajos de gas natural de cualquier cliente de Canacol, más bajo que la mayoría de los clientes que atienden una demanda esencial y regulada. Ahora propone un aumento uniforme que recaería en familias colombianas y pequeños negocios para que Cerro Matoso pueda mantener ese precio favorable. El efecto es pedir tanto a las contrapartes de la compra con precios diferentes a los de Cerro Matoso como a los hogares y pequeños negocios vulnerables que subsidien a uno de los mayores clientes industriales que utiliza gas natural para su operación de exportación de ferroníquel", señala la segunda carta.

Canacol también le respondió a Cerro Matoso que podría suspender por completo la entrega de gas y que acordó con el gobierno colombiano que no le subirían el precio del gas a los hogares. Las conversaciones se dieron en medio del temor a que la crisis financiera de Canacol —que la llevó a buscar la protección de la ley de quiebras en Canadá— terminara golpeando a los consumidores.

En Colombia, la Superintendencia de Sociedades ya reconoció el proceso de insolvencia de Canacol en Canadá, pero no se ha pronunciado sobre el suministro a Cerro Matoso.

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Blu Radio consultó a Cerro Matoso y la compañía reconoció que han estado buscando acuerdos comerciales, pero que "las condiciones planteadas por Canacol contemplan tarifas desproporcionadas frente a las pactadas contractualmente y, además, no ofrecen señales claras sobre los flujos de gas ni compromisos firmes de entrega, por lo que no brindan la certeza operativa que requiere una instalación industrial como Cerro Matoso".

El año pasado Cerro Matoso produjo más de 36 mil toneladas de ferroníquel y si la situación no mejora su capacidad productiva quedará reducida a la mitad.

Cerro Matoso argumenta que la propuesta presentada a Canacol no generaría prácticamente ningún impacto en la tarifa de los usuarios del mercado regulado y "en contraste, una eventual liquidación de Canacol sí tendría consecuencias significativas para los usuarios domiciliarios, ya que obligaría a incrementar la contratación de gas importado para atender sus requerimientos, con el consecuente aumento significativo en los costos del servicio"

La mala hora de la producción de gas de Canacol

Hoy la pelea no solamente es por el precio del gas natural sino por el suministro, y ahí las noticias no son buenas.

Según el informe de KPMG a la corte en Canadá, la producción de Canacol Energy está por debajo de las expectativas del comienzo de 2026 y desde marzo la tendencia es aún peor, entre otras cosas porque las actividades de Canacol hoy se financian mediante un esquema especial aprobado en medio del proceso de quiebra.

"El Supervisor entiende que, en vista de la disminución de los niveles de producción, los solicitantes han garantizado la aplicación consistente y equitativa de la metodología de proporción aplicable al suministro de gas disponible, en igualdad de condiciones con sus clientes (más volúmenes adicionales para Cerro Matoso conforme a los derechos de gas de compensación según los términos del acuerdo de los Solicitantes con Cerro Matoso), y han actuado de buena fe en sus esfuerzos por mantener la continuidad de las operaciones para el suministro continuo de gas natural a sus clientes", indica el reporte.

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Canacol pidió a la corte canadiense que le dé plazo hasta el 30 de septiembre para saber si la búsqueda de nuevos inversionistas es exitosa o si por el contrario hay que liquidar la compañía.

Canacol es el segundo productor de gas natural en el país detrás de la estatal Ecopetrol.