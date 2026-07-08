Ante el CNE, movimiento de Abelardo De La Espriella busca convertirse en partido político

El pasado 30 de junio se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá la asamblea fundacional de Defensores de la Patria, el movimiento del presidente electo Abelardo De La Espriella y que busca pasar de ser un grupo significativo de ciudadanos a un partido político con personería jurídica como consagra la constitución y la ley.

En dicha asamblea fundacional hicieron acto de presencia el presidente De La Espriella, el jefe de campaña Joaquín Camilo Gutiérrez, y el estratega Carlos Suarez quienes aprobaron la constitución del partido, los documentos fundacionales de la nueva colectividad (estatutos, plataforma ideológica y programática, Código de Ética y Régimen Disciplinario) y sus símbolos.

Logo propuesto partido político Defensores de la Patria.

En la asamblea se designó a Camilo Andrés Noguera como director provisional, y se designó al abogado y exregistrador delegado Nicolás Farfán Namén como apoderado de De La Espriella y Defensores de la Patria para adelantar el trámite de otorgamiento de la personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral.

Uno de los principales argumentos presentados ante la autoridad electoral para solicitar la creación de este nuevo partido son los resultados de la segunda vuelta presidencial, en la que Abelardo De La Espriella obtuvo una victoria histórica con 12’960.166 votos.



Según la solicitud formal, radicada por Farfán Namén, esa votación constituye el respaldo ciudadano que sustenta el reconocimiento institucional del movimiento Defensores de la Patria como partido político.

El documento se apoya en un precedente de la Corte Constitucional (Sentencia SU-316 de 2021), según el cual un apoyo superior al 3 % en una elección presidencial acredita la legitimidad democrática necesaria para obtener personería jurídica.

Además, sostiene que si ese derecho fue reconocido en el pasado a fuerzas políticas derrotadas para garantizar el ejercicio de la oposición, con mayor razón debe otorgarse a la fuerza vencedora para darle un cauce institucional a su programa de gobierno.

Propuesta de Estatutos - Partido político Defensores de la Patria.

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En la lista de 26 afiliados fundadores destacan, entre otros, tanto el presidente electo como el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, el estratega Suárez, el abogado Farfán Namén, activistas digitales de la campaña como Santiago Giraldo y Vincen Ramos, así como ministros designados como Rodrigo Lara, Jorge Eduardo Mora, Mauricio Gómez Amín y Jaime Andrés Beltrán.

El magistrado del CNE Alfonso Campo Martínez, ya ha avocado conocimiento de la solicitud y ha solicitado a los peticionarios ampliar los fundamentos de hecho y de derecho en un plazo de tres días para proceder con la decisión final sobre el reconocimiento de la personería jurídica.

De ser aprobado, Defensores de la Patria se inscribirá formalmente en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos (RUPYM), consolidando así la estructura política que respaldará la gestión de De la Espriella durante su mandato, pero también podrán acceder a financiación estatal, podrán organizarse con estructuras en todo el país, así como otorgar avales para la contienda electoral regional de octubre de 2027.