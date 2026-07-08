"En Colombia se está configurando un gobierno paramilitar": Cepeda a De La Espriella

El senador electo y excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró que varios de los anuncios hechos por el presidente electo Abelardo De La Espriella en materia de seguridad estarían orientados en instaurar un “gobierno paramilitar” en Colombia.

“Hoy estamos ante un nuevo intento de reeditar esas viejas prácticas de la extrema derecha que atentan contra la vida, la democracia y los derechos del pueblo colombiano", señaló Cepeda.

En ese sentido, mencionó que "las primeras decisiones que anuncia adoptará el señor Abelardo De La Espriella, en particular aquellas relacionadas con el denominado control del orden público, nos obligan a hacer una advertencia que no puede ser ignorada. Tras conocer anuncios sobre los primeros decretos que él expedirá, hemos llegado a una conclusión grave: en Colombia comienza a configurarse un gobierno paramilitar”.

Iván Cepeda Foto: captura de pantalla

Para el congresista, las preocupaciones estarían centradas en tres anuncios: la creación de bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad que buscarían entregarle parte del monopolio de las armas y funciones de uso de fuerza a particulares como veteranos y reservistas; la restauración del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en reemplazo de la actual Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), lo que estaría encaminado en criminalizar la protesta; y la creación de 10 megacárceles financiadas por el sector privado y administrados por veteranos y reservistas reformando el INPEC.



“Más allá del origen de su concepción de que el Estado de derecho es compatible con la paramilitarización de las instituciones y la sociedad, este es un aspecto de su proyecto de “Patria Milagro”, que no es otra cosa distinta al viejo proyecto paramilitar y mafioso de “Refundar la Patria”, agregó.

Resultados Iván Cepeda, elecciones en Colombia 2026. Foto: EFE.

Por estas preocupaciones, Cepeda volvió a reiterar su llamado a la desobediencia civil y le pidió a entidades nacionales e internacionales como la Defensoría del Pueblo,la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que “observen con especial atención el desarrollo de esta nueva etapa que comienza para Colombia”.