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Restrepo calificó de "absurda" la teoría de fraude de Petro: Mañanas Blu, miércoles 8 de julio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 8 de julio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 8 de julio de 2026:

Vivian Morales, próxima Ministra de Educación, en la entrevista defendió su idoneidad para asumir el cargo en el próximo gobierno de Abelardo De La Espriella y rechazó los cuestionamientos hacia su fe cristiana.

Elsa Noguera, próxima Ministra de Transporte, habló sobre el desarrollo de los proyectos de infraestructura del próximo gobierno y presentó un diagnóstico contundente sobre el estado actual de la infraestructura y las finanzas del país.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, se refirió al proceso de empalme y de cómo van a continuar las mesas de transición gubernamental entre la administración saliente y el equipo del mandatario electo.

Escuche el programa completo aquí:

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